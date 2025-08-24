সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইতিহাসের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে রোনালদোর নতুন রেকর্ড

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৫
ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ছবি: সংগৃহীত

আরেকটি নতুন অর্জনের মালিক হলেন পর্তুগিজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে অন্তত ১০০ গোল করার কীর্তি গড়লেন তিনি। তবে অনন্য রেকর্ড গড়ার দিনে শিরোপা হাতছাড়া করেছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সৌদি সুপার কাপের রোমাঞ্চকর ফাইনালে টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হেরেছে রোনালদোর ক্লাব আল নাসর। তাদেরকে হতাশায় ডুবিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আল আহলি। এর আগে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা শেষ হয় ২-২ সমতায়।

ম্যাচের ৪১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে আল নাসরকে এগিয়ে দেন রোনালদো। এরই মধ্য দিয়ে আল নাসরের জার্সি গায়ে ১০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করে তিনি। অর্থাৎ সেই গোলের মাধ্যমে চার ক্লাবের হয়ে অন্তত ১০০টি করে গোল করার রেকর্ড স্পর্শ করেন ৪০ বছরের রোনালদো। 

এর আগে ক্যারিয়ারের শুরুতে ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাডেটের হয়ে করেছেন ১৪৫ গোল। এরপর রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়ে ক্লাবটির হয়ে ৪৫০টি গোল করেন। সেখান থেকে ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাসের হয়ে ১০১ গোল করেন সিআরসেভেন।

ইতিহাসে তিনজন ফুটবলার আছেন যারা অন্তত তিনটি ক্লাবের হয়ে ১০০ কিংবা তার বেশি গোল করেছেন। এই তালিকায় প্রথমজন ইসিদরো ল্যাঙ্গারা। স্পেনের হয়ে ১৯৩০-১৯৪৮ পর্যন্ত খেলেছেন তিনি। এছাড়া ব্রাজিলিয়ান তারকা রোমারিও ও নেইমারও তিন ক্লাবের হয়ে ১০০ বা তার বেশি গোল করেছেন। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে এককভাবে শীর্ষে রোনালদোই।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

রোনালদো ফুটবল সৌদি আরব ফুটবলার

