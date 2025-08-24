সন্তানরা বড় হচ্ছে ইসলামী শিক্ষায়, চলচ্চিত্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত অনন্ত জলিল-বর্ষার

ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত তারকা দম্পতি অনন্ত জলিল ও বর্ষা। সিনেমাজগত থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন দর্শকনন্দিত এই জুটি।
কয়েক মাস আগে চিত্রনায়িকা বর্ষা জানিয়েছিলেন, হাতে থাকা দু-তিনটি কাজ শেষ করেই তিনি চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নেবেন। তার কথায়, ‘আমার দুই সন্তান বড় হচ্ছে। তারা যদি দেখে মা সিনেমার নায়িকা, তখন কী ভাববে? এসব ভেবেই সিনেমা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
বর্ষার পর এবার স্বামী অনন্ত জলিলও একই ঘোষণা দিলেন। শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে একটি টকশোতে চিত্রনায়ক বলেন, ‘আমাদের দুই ছেলে। বড় ছেলে এরইমধ্যে কোরআনের হাফেজ হয়েছে, ছোট ছেলেও কোরআন রিডিং শেষ করেছে। একজনের বয়স ১০, আরেকজনের সাড়ে ৭। বর্ষা যখন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হয়, তখন থেকেই আমাদের নিয়ত ছিল সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় বড় করব, ইনশাআল্লাহ মদিনায় পড়াশোনা করাব। সে জায়গা থেকে আমাদের জন্য সিনেমা করা ঠিক হবে না।’
তিনি আরও জানান, সন্তানদের শিক্ষা ও বেড়ে ওঠা ইসলামিক ধ্যানধারণার মধ্যে হচ্ছে। তাই বাবা-মায়ের চলচ্চিত্রে সক্রিয় থাকা তাদের জন্য ইতিবাচক হবে না।
২০১০ সাল থেকে নিজ প্রযোজনায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন অনন্ত জলিল। প্রায় প্রতিটি সিনেমাতেই তার নায়িকা ছিলেন স্ত্রী বর্ষা। দেশীয় প্রযোজনার পাশাপাশি তিনি তুরস্ক ও আফগানিস্তানের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনাতেও কাজ করেছেন।
বর্তমানে অনন্ত-বর্ষা অভিনীত ‘দ্য স্পাই’ ও ‘নেত্রী: দ্য লিডার’ নির্মাণাধীন রয়েছে, যেখানে বলিউডের নামি অভিনেতারাও যুক্ত আছেন। তবে এ দম্পতির ভাষায়, হাতে থাকা অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো শেষ করার পরই তারা স্থায়ীভাবে সিনেমা থেকে সরে দাঁড়াবেন।
অনন্ত-বর্ষা জুটিকে সবশেষ দেখা গেছে পরিচালক মোহাম্মদ ইকবালের ‘কিল হিম’ সিনেমায়। এরপর বড় পর্দায় আর দেখা যায়নি তাদের।