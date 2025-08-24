সেকশন

আবাসিক এলাকায় জনসমক্ষে মদপানের প্রতিবাদ করায় শিক্ষককে কিল-ঘুষি

আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫২
জনসমক্ষে মদ্যপানের প্রতিবাদ করার পর একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এক আবাসিক এলাকায় জনসমক্ষে মদ্যপানের প্রতিবাদ করার পর একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরায় নিরুপম পাল নামে ওই শিক্ষককে মারধরের দৃশ্য ধরা পড়েছে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এনডিটিভি জানায়, শনিবার নিরুপম একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। রাস্তার পাশে কিছু যুবককে মদ্যপান করতে দেখেন। তিনি তাদের মুখোমুখি হন এবং জনসমক্ষে মদ্যপান না করতে বলেন। এরপর অভিযুক্তরা তাকে মারধর করে।

নিরুপমের আত্মীয় রনি পাল বলেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম। আমার কাকা ফোন করে জানালেন, তার ওপর হামলা হয়েছে। ৮ জন যুবক এবং একজন যুবতী এখানে মদ্যপান করছিল। কাকা তাদের বলেন, প্রকাশ্যে দিনেদুপুরে তাদের মদ্যপান করা উচিত নয়। তারপর তারা কাকাকে চড় মারে এবং ঘুষি মারে। এরপর তার নাক দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়। পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে। তবে আক্রমণকারীরা তাকে হত্যার হুমকিও দিয়েছে। আমরা ভয় পাচ্ছি।

হামলার পর শিক্ষককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, তিনজন যুবক এবং একজন যুবতী নিরুপমের ওপর আঘাত করে চলছেন। মারধর চলতে থাকা অবস্থায় তিনি হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকতে চেষ্টা করছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে হস্তক্ষেপ করতে এবং আক্রমণ থামানোর চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আক্রমণকারীরা আঘাত করতে থাকে।

পুলিশ এই মামলায় পাঁচ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে এবং আরও তদন্ত চলছে। স্থানীয় বিধায়ক এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মদন মিত্র বলেন, আবাসিক এলাকায় প্রকাশ্যে মদপানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় স্থানীয় সকল বাসিন্দা শিক্ষকের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা সকলেই তার সঙ্গে আছি। আপনাদের সকলের প্রতিবাদ করা উচিত। আগে আমরা রাতে সমস্ত এলাকায় নজরদারি রাখতাম। স্থানীয় কাউন্সিলরদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা এই অনুশীলনটি আবার শুরু করব। এটি সহ্য করা যাবে না।

ভারত হামলা পশ্চিমবঙ্গ মদপান

