বাংলাদেশ দলের এশিয়া কাপের জার্সি উন্মোচন 

ভারতের বিহার রাজ্যে অনুষ্ঠেয় ‘মেনস্ এশিয়া কাপ ২০২৫’ হকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত বাংলাদেশ জাতীয় হকি দল। আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে টুর্নামেন্টটি। রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে ঢাকায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ফ্যালকন হলে দলের জার্সি উন্মোচন ও ফটোসেশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান ও বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি এয়ার চীফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। তিনি জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় তিনি খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা, দলীয় সংহতি, কঠোর পরিশ্রম ও পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে মাঠে সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার আহ্বান জানান।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ জাতীয় হকি দল এবারের এশিয়া কাপে সাফল্য অর্জন করবে এবং দেশের ক্রীড়া অঙ্গনে নতুন গৌরব যোগ করবে।
এবারের এশিয়া কাপে বাংলাদেশসহ মোট আটটি দেশ অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে ‘বি’ গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে। অন্যদিকে ‘এ’ গ্রুপে খেলবে ভারত, জাপান, চীন ও কাজাখস্তান। গ্রুপ পর্ব শেষে সেরা দুই দল সেমিফাইনালে উন্নীত হবে এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল।
বাংলাদেশ জাতীয় হকি দল দীর্ঘ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। গত ৯ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকার মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে নিবিড় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। যুব বিশ্বকাপের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি এই ক্যাম্পে খেলোয়াড়রা শারীরিক ফিটনেস, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং দলীয় সমন্বয়ের ওপর বিশেষ অনুশীলন করেছে। প্রশিক্ষণে দেশি-বিদেশি কোচ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা দলের সদস্যদের দিকনির্দেশনা দেন।
জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তারা, জাতীয় দলের খেলোয়াড়বৃন্দ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে ফটোসেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় হকি দলের সদস্যরা নতুন জার্সি পরে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের প্রস্তুতির অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তারা জানান, এশিয়া কাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে খেলোয়াড়রা শুধু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাই অর্জন করবেন না, বরং আসন্ন যুব বিশ্বকাপ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসও লাভ করবেন।