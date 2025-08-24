সেকশন

এমন কেউ ক্ষমতায় আসুক যারা ‘রয়ে সয়ে চুরি করবে’: শবনম ফারিয়া

বাংলাদেশে যারাই ক্ষমতায় আসবে তারাই চুরি করবে বলে মন্তব্য করেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। তবে অভিনেত্রী চান, এমন কেউ ক্ষমতায় আসুক যারা ‘রয়ে সয়ে চুরি করবে’। সম্প্রতি শীর্ষস্থানীয় এক গণমাধ্যমের শোতে অংশ নিয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলার সময় এমন মন্তব্য করেন তিনি।

শবনম ফারিয়া বলেন, ‘আমাদের দেশে যারাই ক্ষমতায় আসবে তারাই চুরি করবে। আমি চাই, কেউ ক্ষমতায় এসে একটু রয়ে সয়ে চুরি করুক। চুরি করবে না- এটা আমাদের দেশে সম্ভব নয়।’

এ সময় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও কথা বলেন তিনি। অভিনেত্রীর ভাষ্য, ‘আগের চেয়ে এখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অনেক বেশি। তবে সবাই সেই স্বাধীনতা পাচ্ছে না। যদি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকে, তাহলে যারা ক্ষমতায় নেই, তাদেরও কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। সবাই কথা বলবে, কিন্তু তারা পারবে না-এটা তো ন্যায়সংগত নয়।’

এ ছাড়া দেশে মব কালচার বেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গও তোলেন ফারিয়া। তিনি বলেন, ‘সরকারের অনেক কাজ আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করি, আবার অনেক বিষয় করি না। তবে এই যে মব কালচার তৈরি হয়েছে, সরকার সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সরকারের ক্ষমতা নেই বলেই মনে হয়। যেমন-৩২ নম্বর বাড়ি ভাঙার সময় সরকার কোনো বাধাই দেয়নি। হয়তো দিয়েছে, তবে সেটা আমাদের চোখে আসেনি।’

