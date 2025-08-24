পশ্চিম তীরে ৩ হাজার জলপাই গাছ উপড়ে ফেলল দখলদার বাহিনী

গাজায় চলমান গণহত্যার মাঝে ফিলিস্তিনের আরেক অঞ্চল পশ্চিম তীরে প্রায় ৩ হাজার জলপাই গাছ ধ্বংস করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী।
স্থানীয় কাউন্সিলের প্রধানের বরাতে শনিবার (২৪ আগস্ট) আল জাজিরা জানিয়েছে, রামাল্লাহর উত্তর-পূর্বে প্রায় ৪ হাজার বাসিন্দার আল-মুগাইর গ্রামটিতে ০.২৭ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে জলপাই গাছ উপড়ে ফেলার নির্দেশ জারি করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
এই পদক্ষেপ নিয়ে দখলদার বাহিনী বলেছে, গাছগুলো গ্রামের জমির মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি প্রধান ইসরায়েলি বসতি স্থাপনের রাস্তার জন্য 'নিরাপত্তা হুমকি'।
জানা গেছে, এক ইসরায়েলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারী অভিযোগ করেছিল, ওই এলাকায় তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। মূলত এরপরই, অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার থেকে আল-মুগাইর গ্রামটি অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।
গ্রাম পরিষদের উপ-প্রধান মারজুক আবু নাইম ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা ওয়াফাকে বলেন, শনিবার ভোর থেকে ইসরায়েলি সৈন্যরা ৩০টিরও বেশি বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাসিন্দাদের সম্পত্তি ও যানবাহন ধ্বংস করেছে।
ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল এবং বাসিন্দাদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কয়েক দশক ধরে ইসরায়েলি বাহিনী অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডজুড়ে জলপাই গাছ উপড়ে ফেলেছে। এই গাছগুলো ফিলিস্তিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতীক।
২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে পশ্চিম তীরেও দখলদার সামরিক ও বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে বাড়িঘর থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় অফিসের (ওসিএইচএ) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এই বছরের জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলজুড়ে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ২৩৭০টিরও বেশি আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে।
রামাল্লাহ এলাকায় সবচেয়ে বেশি ৫৮৫টি হামলা রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তর পশ্চিম তীরের নাবলুস অঞ্চলে ৪৭৯টি হামলা রেকর্ড করা হয়েছে।
ওসিএইচএ জানিয়েছে, একই সময়ে পশ্চিম তীরজুড়ে ইসরায়েলি বাহিনী এবং ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হাতে ১২৯ শিশুসহ কমপক্ষে ৬৭১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
আল-মুগাইয়েরে জলপাই গাছ উপড়ে ফেলার বিষয়ে আল জাজিরার মন্তব্যের অনুরোধের পর ইসরায়েলি বাহিনী কোনো সাড়া দেয়নি।
ফিলিস্তিনি গবেষক হামজা জুবাইদাত বলেন, এই ধ্বংসযজ্ঞ ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূমি থেকে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়ার ইসরায়েলের চলমান প্রচেষ্টার অংশ।
তিনি বলেন, আমাদের স্পষ্ট করে বলতে হবে, ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরায়েল এখনো পশ্চিম তীরের গ্রামাঞ্চল এবং শহরগুলো থেকে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদের একই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে যা চলছে, তা ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের সেই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মাত্র। এটি কোনো নতুন ইসরায়েলি প্রক্রিয়া নয়।
তিনি উল্লেখ করেন, আল-মুগাইয়েরের দীর্ঘ কৃষি ইতিহাস রয়েছে। পশ্চিম তীরের অন্যান্য গ্রামের মতো এখানকার লোকেরা আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে প্রায় সম্পূর্ণরূপে কৃষি এবং পশুপালনের ওপর নির্ভর করে। যে এলাকা থেকে ৩০০০ এরও বেশি জলপাই গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে, রামাল্লাহ এলাকার এই অংশের সবচেয়ে উর্বর জমির মধ্যে মধ্যে একটি।