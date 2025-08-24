দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩০.৮৬ বিলিয়ন ডলার

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আবারও বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্যমতে, ২৪ আগস্ট পর্যন্ত গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩০৮৬৮ দশমিক ৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ৩০.৮৬ বিলিয়ন ডলার)।
রোববার (২৪ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী মুখপাত্র শাহরিয়ার সিদ্দিকী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ এখন ২৫৮৭২ দশমিক ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর আগে ২১ আগস্ট এ হিসাব অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২৫৮৬১ দশমিক ২২ মিলিয়ন ডলার।
উল্লেখ্য, নিট বা প্রকৃত রিজার্ভ গণনা করা হয় আইএমএফের বিপিএম-৬ মানদণ্ডে, যেখানে মোট রিজার্ভ থেকে স্বল্পমেয়াদি দায় বাদ দেওয়া হয়।