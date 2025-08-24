দল ঘোষণার ঠিক আগে ইনজুরিতে নেইমার

ব্রাজিল তারকা নেইমার জুনিয়রের জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা আবারও ধাক্কা খেল ইনজুরির কারণে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিল জার্সিতে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। এরপর দু’বার দলে ডাক পেলেও চোটের কারণে ছিটকে যান। চিলি ও বলিভিয়ার বিপক্ষে আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে কোচ কার্লো আনচেলত্তির দলে ফেরার জোর সম্ভাবনা ছিল নেইমারের। তবে দল ঘোষণার ঠিক আগের দিন নতুন করে ঊরুর ইনজুরিতে পড়েছেন সান্তোস ফরোয়ার্ড।
ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গেছে, অনুশীলনে ব্যথা অনুভব করার পর পরীক্ষা করিয়ে নেইমারের ঊরুতে চোট ধরা পড়ে। সান্তোস ক্লাব ইতিমধ্যেই বিষয়টি ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) জানিয়েছে। ক্লাব জানিয়েছে, নেইমারের ঊরু ফুলে গেছে এবং তিনি চিকিৎসা শুরু করেছেন।
চোট কাটিয়ে সান্তোসের হয়ে টানা সাত ম্যাচ পূর্ণ ৯০ মিনিট খেলে জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন নেইমার। তবে আনচেলত্তি শুরু থেকেই তাকে নিয়ে দ্বিধায় ছিলেন বলে দাবি করেছে কিছু সংবাদমাধ্যম।
সবকিছু ঠিক থাকলে নেইমার ৩১ আগস্ট সান্তোসের ক্যাম্পে ফিরবেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যে অনুশীলন শুরু করতে পারবেন। ব্রাজিল ৫ ও ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে যথাক্রমে চিলি ও বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে।