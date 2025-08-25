সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
৬৪ জেলার নেতাকর্মীদের নতুন বার্তা এনসিপির

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫১

দেশের ৬৪ জেলার নেতাকর্মীদের কাছে জুলাই পদযাত্রার তথ্য ও ছবি চেয়ে নতুন বার্তা দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

রোববার (২৪ আগস্ট) এনসিপির প্রচার ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মিরাজ মিয়ার পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, এনসিপির প্রচার ও প্রকাশনা সেল দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা নিয়ে শিগগিরই একটি প্রকাশনা বের করতে যাচ্ছে। যেখানে প্রতিটি জেলার পদযাত্রার স্থিরচিত্র, পদযাত্রার অভিজ্ঞতা, পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় নাগরিকদের প্রত্যাশা ও অভিব্যক্তিসমূহ, নির্দিষ্ট জেলার নাগরিক সমস্যাসমূহ, জেলাভিত্তিক এনসিপির দায়বদ্ধতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হবে। তাই ৬৪ জেলার আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও নেতাকর্মীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আমরা একটি গুগল ডক দিয়েছি, সেখানে আপনার জেলার পদযাত্রা সম্পর্কিত তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ইত্তেফাক/এমএএম

