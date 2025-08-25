শুটিং সেটে নির্মাতার মৃত্যু

নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় সিরিজ ‘এমিলি ইন প্যারিস’-এর সহকারী পরিচালক দিয়েগো বোরেলা মারা গেছন। গত ২১ আগস্ট স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাতটার দিকে মৃত ঘোষণা করা হয় তাকে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর।
দ্য হলিউড রিপোর্টার এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্যারামাউন্ট টেলিভিশন স্টুডিও এক বিবৃতিতে বোরেলার আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এমিলি ইন প্যারিস প্রযোজনা পরিবারের একজন সদস্যকে হারিয়ে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। এই কঠিন সময়ে তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল।’
ইতালির ভেনিসে সিরিজটির পঞ্চম সিজনের শুটিং চলাকালীন হঠাৎ করেই সেটে পড়ে যান দিয়েগো বোরেলা। ভেনিসের হোটেল ড্যানিয়েলিতে শেষ দৃশ্যের প্রস্তুতি চলছিল, ঠিক তখনই ঘটে এ দুর্ঘটনা।
এ সময় দ্রুত চিকিৎসক ডাকা হয়।
জানা যায়, আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি।
চলতি সপ্তাহের শুরুতে নেটফ্লিক্স ‘এমিলি ইন প্যারিস’ সিরিজের পঞ্চম সিজনের প্রথম লুক প্রকাশ করে। অভিনেত্রী লিলি কলিন্স অভিনীত সিরিজটি আগামী ১৮ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে।
সিরিজটিতে আরও অভিনয় করেছেন ফিলিপাইন লেরয়-বিউলিউ, অ্যাশলি পার্ক, লুকাস ব্রাভো, স্যামুয়েল আর্নল্ড, ব্রুনো গৌরি, উইলিয়াম আবাদি, লুসিয়েন ল্যাভিসকাউন্ট, ইউজেনিও ফ্রানচেসচিনি, থালিয়া বেসন, পল ফরম্যান, আরনড বিনার্ড, মিনি ড্রাইভার, ব্রায়ান গ্রিনবার্গ এবং মিচেল ল্যাভিসকাউন্ট।