সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে বলে মনে হচ্ছে না: নাহিদ ইসলাম

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৩৪
ছবি: সংগৃহীত

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে মনে হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহবায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদ এর আইনি ভিত্তির মাধ্যমে আমরা নির্বাচনে (গণ পরিষদ) অংশগ্রহণ করতে চাই। এর বাইরে কেনো নির্বাচন হবে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে না।’

নাহিদ ইসলাম বলেন, আমরা প্রথম থেকেই নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ করিনি। আমরা শুধু বলেছি সংস্কারের এবং বিচারের নিশ্চয়তা দিতে। এরপর যদি ডিসেম্বরেও নির্বাচন হয় সেটাতেও আমাদের আপত্তি নাই। 

রোববার (২৪ আগস্ট) এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স, মালয়েশিয়ার আয়োজনে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান বীরত্বগাথা ও বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশ গঠনে প্রবাসীদের ভূমিকা শীর্ষক অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। 

বিএনপির সঙ্গে আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে নাহিদ ইসলাম বলেন, নির্বাচন পেছানো বা এই ধরণের কথাগুলো কেবলই গালগল্প। তিনি বলেন, এগুলো মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, এসব নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও সফলতার চেয়ে আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সংস্কার। 

সংস্কারটাই প্রধান এজেন্ডা উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, গণ-অভ্যুথানের পর দেশের মানুষের কাছে আমরা যাতে বলতে পারি দেশের এই পরিবর্তনটা আমরা নিয়ে এসেছি বা জুলাইয়ের ফলে পরিবর্তনটা নিয়ে এসেছি। সংস্কারের পরেই আমরা নির্বাচন নিয়ে ভাববো।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মাদ। এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স, মালয়েশিয়ার সভাপতি মোহাম্মদ এনামুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আলমগীর চৌধুরী আকাশ।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

রাজনীতি নির্বাচন নাহিদ ইসলাম এনসিপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চীনের পথে এনসিপির ৮ নেতা

বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে যা বললেন ফজলুর রহমান

সাইবার বুলিংয়ের শিকার রুমিন ফারহানা, হাসনাতের প্রতিবাদ

ফজলুর রহমানের দলীয় সব পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যারা নির্বাচন বয়কট করবে, নিজেরাই মাইনাস হয়ে যাবে: সালাহউদ্দিন আহমদ 

শ্বশুরের বিচারক হওয়া নিয়ে ব্যাখ্যা দিলেন সারজিস

চাপ দিয়ে তৌহিদ আফ্রিদি ও তার বাবাকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছে: নুর

খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা: বুলু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng