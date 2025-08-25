সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করল যুক্তরাষ্ট্র

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১০:০৩
ফাইল ছবি

মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে যাওয়া এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোকেও ধন্যবাদ জানিয়েছে ওয়াশিংটন।

স্থানীয় সময় রোববার (২৪ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দেওয়া এক প্রেস বিবৃতিতে একথা বলেন দপ্তরের প্রিন্সিপাল ডেপুটি স্পোকসপারসন টমাস “টমি” পিগট।

তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের সহিংসতা ও বাস্তুচ্যুতির শিকার রোহিঙ্গা এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সংহতি জানাচ্ছে। আমরা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এবং মিয়ানমার থেকে আসা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোরও প্রশংসা করি।’

প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনা অভিযানের পর কয়েক মাসের মধ্যে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এর আগে থেকেই দেশে ছিল চার লাখের বেশি রোহিঙ্গা। বর্তমানে নতুন করে আগতদেরসহ প্রায় ১৩ লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজার ও আশপাশের ক্যাম্পে অবস্থান করছে। এছাড়া প্রতি বছর জন্ম নিচ্ছে প্রায় ৩০ হাজার রোহিঙ্গা শিশু।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা জাতীয়

