বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
মেট্রোরেলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১-এর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৫
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১ এর অধীনে ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে।

ডিএমটিসিএল-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২৭ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। একই সাথে, উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে মোবাইল ফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমেও এই তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকার মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষার সূচি ডিএমটিসিএল-এর ওয়েবসাইটে দেখতে পারবেন।

