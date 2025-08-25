‘মালয়েশিয়ায় ১০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে কাজের সুযোগ দেওয়ার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা’

মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী দাতুক সেরি ড. জাম্ব্রি আবদ কাদির জানিয়েছেন, মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত ১০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে কাজের সুযোগ দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত বা চুক্তি হয়নি। ‘গ্র্যাজুয়েট পাস’ দেওয়ার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে তিনি স্পষ্ট করেছেন।
শনিবার (২৩ আগস্ট) এক বিবৃতিতে ড. জাম্ব্রি বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফরের সময় এ ধরনের কোনো সমঝোতা হয়নি।
ড. জাম্ব্রি কেদাহ রাজ্যের শিল্প ও বিনিয়োগ, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন কমিটির চেয়ারম্যান ড. হাইম হিলমান আব্দুল্লাহকে সতর্ক করে বলেন, ‘যে কোনো বিষয়ে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে মন্তব্য করার আগে আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।’
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তিনি অভিযোগ করেছেন, আমি মালয়েশিয়ায় থাকা ১০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে কাজের সুযোগ দিতে 'গ্র্যাজুয়েট পাস' দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছি। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল ও অসত্য।’
ড. জাম্ব্রি আরও উল্লেখ করেন, মালয়েশিয়া এ বিষয়ে কোনো সম্মতি দেয়নি এবং এতে মানুষ উদ্বিগ্ন হওয়া নিয়ে হাইম হিলমান যে দাবি করেছেন—সেটি অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য।
তিনি বলেন, ‘একজন অ্যাকাডেমিক পটভূমির মানুষ হিসেবে তার উচিত সত্য, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলা; অনুমান বা অসতর্কভাবে তথ্য প্রচার করা নয়।’
ড. জাম্ব্রি জোর দিয়ে বলেন, ‘শিক্ষাগত নীতিমালার জন্য এমন তথ্যের প্রয়োজন যা সততা, নির্ভুলতা এবং সত্যতা ধারণ করে।’
তিনি আরও বলেন, হাইম হিলমান যেন ইচ্ছেমতো ভ্রান্ত তথ্য ছড়িয়ে ভুল ধারণা তৈরি না করেন এবং মানুষকে বিভ্রান্ত না করেন।
ড. জাম্ব্রি আরও সতর্ক করে বলেন, 'ভুল তথ্য দিয়ে শুধুমাত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল করার জন্য কনটেন্ট তৈরির সংস্কৃতি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।'
এর আগে হাইম হিলমান তার টিকটক অ্যাকাউন্টে ২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেছিলেন, ১০ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে মালয়েশিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হবে।