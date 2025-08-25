অভিনয়ের আড়ালে চোরাচালানের অভিযোগে অঙ্কুশ হাজরাকে আটক করলো পুলিশ!

ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরাকে আটক করেছে পুলিশ! জনপ্রিয় এ অভিনেতার বিরুদ্ধে পুলিশের গুরুতর অভিযোগ! অভিনয়ের আড়ালে চোরাচালান কাজেও জড়িত তিনি! অভিনয়ের পাশাপাশি অনুষ্ঠান সঞ্চালনায়ও ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছেন অঙ্কুশ। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এ ঘটনায় অনুষ্ঠান দেখতে আসা সকলকে চমকে যান!
ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। আসল ঘটনাটি তাহলে খুলে বলা যাক। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি ‘জি বাংলার’ এক অনুষ্ঠানে প্রেমিকা ঐন্দ্রিলা সেন এবং বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে খুনসুটিতে মজেছিলেন অঙ্কুশ। অনুষ্ঠানের একপর্যায় অভিনেতার চোখ বেঁধে দেন ঐন্দ্রিলা। রসিকতা করে অঙ্কুশ বলেন, ‘আমার বেশি মাথা ঘুরলে কিন্তু সব মেয়েকেই ঐন্দ্রিলা দেখি। তখন বলবে না আমার দোষ।’
অঙ্কুশের চোখ বেঁধে দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে যান বিক্রম-ঐন্দ্রিলা। তখন মঞ্চে আসেন পুলিশরূপী ইনস্পেক্টর রতন থুড়ি সায়ন ঘোষ। অভিযোগ তোলেন, অঙ্কুশ নাকি মানকচু পাচারের চোরাকারবার করছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যায় সায়নের সঙ্গী সাথীরা।
এ পর্যন্ত সবটাই ঠিকঠাক ছিল। মজার ছলে বেশ ভালোভাবেই চলছিল চোর-পুলিশ খেলা। এরপরেই আচমকা মেজাজ হারান অঙ্কুশ। অভিনয় হলেও এভাবে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে যাওয়াটা মোটেও মানতে পারেননি। নিজেকে সামলাতে না পেরে সেখানেই ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। মঞ্চ এবং দর্শকাসনে থাকা সকলেই খানিক অবাক হয়ে যান। কিছুক্ষণ পরই বোঝা গেল দর্শকদের আনন্দ দিতেই রাগের অভিনয় করেছেন। ততক্ষণে অনুষ্ঠানে সবাই ঘাবড়ে যান।
প্রসঙ্গত, পূজায় আসছে অঙ্কুশের সিনেমা ‘রক্তবীজ ২’। অ্যাকশন থ্রিলার ছবিতে খলনায়ক চরিত্রে একবারে অচেনা রূপে দেখা যাবে অভিনেতাকে। চরিত্রের নাম মুনির আলম। ছবির প্রথম ঝলকে উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা।