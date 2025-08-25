সাংবাদিকদের সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন করার দাবি

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) নবম ওয়েজবোর্ড অবিলম্বে বাস্তবায়ন, দশম ওয়েজবোর্ড গঠন এবং সাংবাদিকদের সাপ্তাহিক দুই দিনের ছুটি নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আকন ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, অনেক গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়মিত বেতন দিচ্ছে না, সাংবাদিকদের কোনো অভিন্ন বেতন কাঠামোও নেই। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেলেও ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন হচ্ছে না। তাই দ্রুত নবম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন ও দশম বোর্ড গঠনের পাশাপাশি সংবাদপত্র, অনলাইন, টেলিভিশন, রেডিও ও মাল্টিমিডিয়ার জন্য অভিন্ন ওয়েজবোর্ড গঠন জরুরি।
ডিআরইউ আরও জানায়, সাংবাদিকদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করলেও সপ্তাহে নির্দিষ্ট ছুটি পান না তারা। সরকারি ও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যেখানে সপ্তাহে দুই দিন ছুটি রয়েছে, সেখানে সাংবাদিকদের ওপর অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই অবিলম্বে সপ্তাহে দুই দিন ছুটি নিশ্চিত করতে হবে।
এছাড়া সাংবাদিকদের অন্যায্যভাবে চাকরিচ্যুত করার প্রবণতা বন্ধের দাবি জানায় সংগঠনটি। বিবৃতিতে বলা হয়, নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া এবং ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত না করে কোনো সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা যাবে না।