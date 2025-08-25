গতবছরের জুলাই–আগস্টের অস্থিরতার মধ্যে থানা ও বিভিন্ন স্থান থেকে লুট হওয়া অস্ত্র–গোলাবারুদ উদ্ধারে নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেছে সরকার। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সোমবার সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক সভা শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ‘পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্র ও গুলির বিষয়ে তথ্য দিলে পুরস্কার দেওয়া হবে। তথ্যদাতাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে।’
তিনি বলেন, পিস্তল, শটগানের খবর দিলে ৫০ হাজার টাকা, চায়নিজ রাইফেলে এক লাখ, এসএমজির ক্ষেত্রে দেড় লাখ টাকা, এলএমজির জন্য ৫ লাখ টাকা দেওয়া হবে।
আর প্রতিটি গুলির জন্য ৫০০ টাকা করে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে সরকার।
উপদেষ্টা জানান, গতবছর ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর দেশের বিভিন্ন থানা–ফাঁড়ি ও পুলিশ স্থাপনায় হামলা চালিয়ে আগুন ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে; বিপুলসংখ্যক অস্ত্র–গুলি তখন লুট হয়। সর্বশেষ হিসাবে এখনো ১,৩৬৩টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২,৫৭,৭২০ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধারের বাইরে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এসব অস্ত্র অপরাধকর্মে ব্যবহার হচ্ছে—এমন খবরও পাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো।
নির্বাচনকে ঘিরে শঙ্কা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক দল ও জনগণ যখন নির্বাচনমুখী হবে, তখন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনো সমস্যা থাকবে না। সবার সহযোগিতায় আমরা শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে পারব।’
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোথাও অনিয়ম দেখলে জানাবেন। নিয়োগ বাণিজ্য যদি কেউ করে, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা হওয়ার পর অনেক আত্মীয়–স্বজন গজিয়েছে—এরা কেউ যদি চাঁদাবাজি বা অপরাধে জড়িত থাকে, তথ্য দিন।’
সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আমরা যদি দুর্নীতি করি, লিখে দিন; তবে ভুল তথ্য দিয়ে রিপোর্ট না করার অনুরোধ করছি। নিউজ প্রকাশের পরে যে সম্মানহানি হয়, প্রতিবাদ দিয়ে তা আর উদ্ধার হয় না।’