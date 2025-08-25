চার কেজি ওজন ফিরে পেয়ে জোড়া গোল এমবাপ্পের

ফিটনেস ঠিক রাখতে ওজন কমানো গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা সবসময় নয়। শরীরের সমন্বয় ঠিক রাখতে এখনও ওজন বাড়াতেও হয়। ওজন কমে যাওয়ায় ক্লাব বিশ্বকাপের সময় অসুস্থ হয়ে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। তবে আবারও ওজন ফিরে পেয়েছেন এই ফরাসি তারকা। মাঠে ফিরেও ঝলক দেখিয়েছেন এমবাপ্পে।
রোববার (২৪ আগস্ট) লা লিগায় রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন ফরাসি তারকা। এমবাপ্পের এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ভর করে ৩-০ গোলের জয় পায় রিয়াল মাদ্রিদ।
ম্যাচ শেষে এমবাপ্পে পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলেছেন রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো। তিনি বলেন, 'সে (এমবাপ্পে) চার কেজি ওজন ফিরে পেয়েছে। ক্লাব বিশ্বকাপে চার কেজি হারিয়েছিল। গত মৌসুমের কথা বলতে পারব না, আমি ছিলাম না। তবে এখন তাকে ভালো মনে হচ্ছে। দারুণ উজ্জীবিত সে এবং দলেও তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার ল্যাপগুলো দেখতে আমার খুব ভালে লাগে। আমরা জানতাম সে গোল করবেই। তবে যখন আমরা এই দূরত্বগুলো পাড়ি দিতে পারি সবাই কাছাকাছি জায়গায় থেকে, তখন পরস্পরকে খুঁজে পেতে কাজে লাগে।'
তিনি আরও বলেন, 'আজকে সে দারুণ খেলেছে। আগের ম্যাচেও ভালো করেছে। এখনও আমাদের উন্নতি করতে হবে এবং খুঁজে দেখছি কোন জায়গায় ঠিকঠাক করা জরুরি। তবে দলের ভেতরের অনুভূতি ইতিবাচক।'