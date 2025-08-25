সেকশন

প্রথমবারের মতো ফিফা ই-বিশ্বকাপের বাছাইয়ে খেলবে বাংলাদেশ

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৩
চলতি বছরের ডিসেম্বরে সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত হবে ফিফা ই-বিশ্বকাপ। এর আগে ই-ফুটবল কনসোল, মোবাইল ও রকেট লীগ-এ তিন বিভাগের বাছাই অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবরে। প্রথমবারের মতো এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্যে খেলোয়াড় বাছাই করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, ২০ সেপ্টেম্বর ও ৫ অক্টোবর, তিন বিভাগে তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হবে বাছাইপর্ব। এখান থেকে বাছাইকৃত প্রার্থীরা বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন এশিয়া-ইস্ট ও ওশেনিয়া অনলাইন রিজিওনাল কোয়ালিফায়ার্সে।

সেখান থেকে কনসোল বিভাগে ৩ দল ও মোবাইল বিভাগে ৪ জন খেলোয়াড় সরাসরি টিকিট পাবেন রিয়াদে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা ই-বিশ্বকাপে খেলার।

রোববার (২৪ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘আমরা আরেকটা যাত্রায় পা দিলাম, সেটা হলো ই-স্পোর্টস। সব খেলা ই-স্পোর্টসের আওতায় পড়ে। আমরা শুধু ফুটবল নিয়ে কাজ করবো। আমরা আশাবাদী, অন্যান্য দেশ যেভাবে ই-স্পোর্টসের মাধ্যমে ফুটবলে এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশও সেভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘এক সময় ই-স্পোর্টসকে কেবল বিনোদন হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু এখন এটি বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতামূলক ও বাণিজ্যিকভাবে সফল একটি ক্ষেত্র। বাংলাদেশের গেমারদের জয় শতাংশ বিবেচনা করলে আমরা আশাবাদী। খুব শিগগিরই বাংলাদেশের নাম শীর্ষ তালিকায় দেখা যাবে।’

প্রতিযোগিতামূলক ভিডিও গেমিংকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও বৈধতা দেওয়ার ধারায় এবার যোগ হয়েছে হয়েছে বাংলাদেশের নামও। গত ১৩ই জুলাই এক প্রজ্ঞাপনে ‘ই-স্পোর্টস’কে এ স্বীকৃতি দেয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। 

বাংলাদেশ ফুটবল বাফুফে তাবিথ আউয়াল

