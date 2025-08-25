সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৭ বছরের অপেক্ষা ফেব্রুয়ারিতে শেষ হবে: মঈন খান

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৩
ড. আব্দুল মঈন খান। ছবি: সংগৃহীত।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান বলেছেন, দেশের মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে, ফেব্রুয়ারিতে ১৭ বছরের সেই অপেক্ষা শেষ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। 

সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. মঈন বলেন, ‘এরইমধ্যে নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছে। এতে জনগণের ভোট দেয়ার প্রত্যাশা পূরণ হবে। একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পেতে পারে। তাদের পছন্দমতো ৩০০ প্রতিনিধি বাছাইয়ের একমাত্র মাধ্যম নির্বাচন।’

তিনি আরও বলেন, ‘আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে সঠিক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সেসময় পালিয়ে গিয়েছিল। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন।’

এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারী সরকার কমলমতি শিশুদের হত্যা করে ৫ আগস্ট সীমান্ত টপকে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেছে।

গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তিকে মুক্তিযুদ্ধের দুটি মূল লক্ষ্য উল্লেখ করে মঈন খান বলেন, ‘বিএনপি এ লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছে। তার ভাষায়, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো ভোট। শেখ হাসিনার বন্দুকের গুলি নয়, ব্যালটের মাধ্যমেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে।’

তিনি আশা প্রকাশ করেন, ২০০৯ সালে জন্ম নেয়া তরুণরাও আগামী ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

বিএনপি নির্বাচন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে যা বললেন ফজলুর রহমান

সাইবার বুলিংয়ের শিকার রুমিন ফারহানা, হাসনাতের প্রতিবাদ

ফজলুর রহমানের দলীয় সব পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত

জোট গঠনে কয়েকটি ইসলামি দলের সঙ্গে আলোচনা করছে বিএনপি: সালাহউদ্দিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যারা নির্বাচন বয়কট করবে, নিজেরাই মাইনাস হয়ে যাবে: সালাহউদ্দিন আহমদ 

কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছে: সেলিমা রহমান

তারেক রহমানের সঙ্গে লন্ডনে দেখা করলেন খন্দকার মোশাররফ

খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা: বুলু

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng