মা হতে চলেছেন পরিণীতি চোপড়া

মাস কয়েক ধরেই গুঞ্জন চলছে, মা হচ্ছেন পরিণীতি চোপড়া। কিন্তু প্রতিবারই সেই খবর নাকচ করে এসেছেন অভিনেত্রী। যদিও সম্প্রতি কপিল শর্মার শোয়ে এসে অভিনেত্রীর স্বামী রাঘব চাড্ডা জানান, খুব শিগগিরিই সুখবর দিতে চলেছেন। স্বামীর কথা শুনে চোখ বড় হয়ে যায় পরিণীতির। এই ঘটনার মাস খানেকের মধ্যেই সুখবর দিলেন পরিণীতি। কোলে আসছে সন্তান।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার (২৫ আগস্ট) ইনস্টাগ্রামে একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি ছোট্ট কেক, যার উপর আঁকা রয়েছে ছোট্ট দুটি পা। পায়ের ওপর লেখা 1+1=3 ব্যাস এইটুকুই। এইটুকুই যথেষ্ট বোঝার জন্য যে খুব তাড়াতাড়ি তাদের ঘরে আসতে চলেছে ছোট্ট সদস্য।
পোষ্টের ক্যাপশনে পরিণীতি লেখেন, ‘আমাদের ছোট্ট ইউনিভার্স আসতে চলেছে। আমরা আশীর্বাদ ধন্য।’ ক্যাপশন দেখে একেবারে স্পষ্ট বাবা-মা হতে চলেছেন বলি অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া এবং আম আদমি পার্টির নেতা ও রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা।
কিন্তু রাঘব যে আগেভাগেই সুখবর দিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল সোমবার পরিণীতি এবং রাঘবের করা পোস্ট থেকে। তবে শুধু একটি কেকের ছবি নয় আরও একটি ছোট্ট ভিডিও পোস্ট করেছেন তারা, যেখানে দেখা যাচ্ছে গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে সকালে হাঁটতে বেরিয়েছেন রাঘব।
বোঝাই যাচ্ছে, হাজার কাজের মধ্যেও স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সময় দিচ্ছেন তিনি। রাঘব এবং পরিণীতির এই পোস্ট দেখে ভীষণ ভীষণ খুশি সকলে। ইতিমধ্যেই ক্যাপশনে বহু শুভাকাঙ্ক্ষী রাঘব এবং পরিনীতিকে তাদের আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে রাঘবকে বিয়ে করেছিলেন পরিণীতি। ২ বছরের মধ্যেই সকলকে সুখবর শোনালেন এই দম্পতি। যদিও এখন প্রায় সকলেই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই সুখবর শোনাচ্ছেন, যার মধ্যে এবার যোগ দিলেন পরিণীতিও।