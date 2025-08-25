সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৬ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৫

দেশের ছয়টি জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, মেহেরপুর, নেত্রকোণা ও খুলনায় এসব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীকে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক এবং পটুয়াখালীর ডিসি আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনকে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক করা হয়েছে।

মেহেরপুরের ডিসি সিফাত মেহনাজকে কুড়িগ্রামের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে মেহেরপুরের, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামানকে নেত্রকোণার এবং কুষ্টিয়ার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে খুলনার জেলা প্রশাসক করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

কুড়িগ্রাম কুষ্টিয়া মেহেরপুর খুলনা নেত্রকোনা পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

প্রেমিকের স্বীকারোক্তি: বিয়ের জন্য চাপ দেওয়ায় প্রেমিকাকে হত্যা করেছিলেন

‘নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে’ যুবদল নেতাকে খুন করেন স্ত্রী

খুলনায় ইজিবাইকে মিনিট্রাকের ধাক্কা, নিহত ৪

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পূর্বধলায় ১৯ মামলার পলাতক আসামী যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

বাউফলে ডাকাতির অভিযোগে দুইজনকে গণপিটুনি, একজনের মৃত্যু

মওলানা ভাসানী সেতুর কেবল চুরির ঘটনায় মামলা

মোংলায় বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৬

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng