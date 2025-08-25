সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফেসবুকে ভিউ বাড়াতে মাসে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে রাজি বাফুফে

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৪
ছবি: সংগৃহীত

দেশের ফুটবলে উন্নয়নের জোয়ার দেখছে বাফুফে। এত উন্নয়ন আগে হয়নি মনে করা হচ্ছে। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিউ বাড়াতে অর্থ খরচ করতে আলোচনা হয়েছে। গত পরশু, শনিবার বাফুফের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে ফেসবুকে বিভিন্ন কার্যক্রম বৃদ্ধি করবে বাফুফে। এর জন্য মাসে বাজেট থাকবে। 

বাফুফে ফেসবুকের দিকে নজর দিয়েছে। বাফুফের এক কর্মকর্তার সূত্র ধরে একটি প্রতিষ্ঠানকে তিন মাসের জন্য ট্রায়াল ব্যাসিসে ফেসবুক পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিল। সেখান থেকে নাকি প্রতি মাসে ১ হাজার ৩০০ ডলার আয় করেছে বাফুফে। এটা আকর্ষণীয় একটা আয় ধরে নিয়ে ফেসবুক কার্যক্রমের ব্যপ্তি আরও বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রতিষ্ঠানটিকে কাজের কথা বলা হলে তারা ৫ লাখ টাকা মাসে দাবি করেছে বলে বাফুফে সূত্রে জানা গেছে। 

কিন্তু সভাপতি তাবিথ আউয়াল বিষয়টি নিয়ে সভায় নির্দেশনা দিয়েছেন-টেন্ডার করতে হবে। কিন্তু বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি চায়, তারা একভাবে কাজ করতে। বাফুফে ভাবছে টেন্ডারের মাধ্যমে ৫ লাখ টাকার বদলে ৩ লাখ টাকায় ফেসবুকের কার্যক্রম করা যায় কিনা। বিষয়টি প্রকিউরমেন্ট কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করতে বলা হয়েছে। থার্ড পার্টি দিয়ে ফেসবুকে ভিউ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করবে। সেখান থেকে আয় করবে বাফুফে। 

বাফুফে মনে করে ফেসবুক থেকে আয় দিয়ে যদি ব্যয় করা যায়, তাইলে অসুবিধা কী। খেলার রেজাল্ট যখন ভালো হবে, তখন এমনিতেই যে ভিউ বাড়বে, সেটা মানতে রাজি না বাফুফের সিনিয়র কর্মকর্তা। তিনি ফেসবুকের দিকেই ফোকাস করতে গুরুত্ব দিতে চান।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ফেসবুক ফুটবল বাফুফে তাবিথ আউয়াল

