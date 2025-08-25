সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এআই প্রতিযোগিতায় গুগলের সঙ্গে হাত মেলাতে চায় অ্যাপল

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৯

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ‘সিরি’কে উন্নত করতে গুগলের তৈরি এআই মডেল ‘জেমিনি’ ব্যবহারের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে অ্যাপল। প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ায় প্রতিষ্ঠানটি বাইরের সহযোগিতার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে।

ব্লুমবার্গের খবরে জানা যায়, অ্যাপল সম্প্রতি গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ইতোমধ্যে গুগল অ্যাপলের সার্ভারে চালানোর উপযোগী কাস্টমাইজড জেমিনি মডেল তৈরি করতে কাজ শুরু করেছে। তবে এখনো কোনো চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি।

এর আগে, অ্যাপল ওপেনএআই ও অ্যানথ্রপিকের সঙ্গেও আলোচনা করে। তবে অ্যানথ্রপিকের আর্থিক চাহিদা বেশি হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি এখন গুগলের দিকেই ঝুঁকছে।

শেয়ারবাজারে আলোচনার প্রভাবও পড়ে। গত শুক্রবার গুগলের শেয়ারদর বেড়ে দাঁড়ায় ২০৫.৪৬ ডলার, আর অ্যাপলের শেয়ার হয় ২২৭.৯৫ ডলার।

অ্যাপলের এআই প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সিরি উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা জন গিয়ানানদ্রিয়াকে সরিয়ে এখন প্রকল্পটি তত্ত্বাবধান করছেন সফটওয়্যার প্রধান ক্রেইগ ফেডেরিগি ও ভিশন প্রো নির্মাতা মাইক রকওয়েল।

বর্তমানে অ্যাপল দুটি সিরি সংস্করণ তৈরি করছে—একটি নিজস্ব মডেলভিত্তিক (কোডনাম: লিনউড), অন্যটি বাইরের মডেলনির্ভর (কোডনাম: গ্লেনউড)। তবে ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা রক্ষায় এসব তৃতীয় পক্ষের মডেল চালানো হবে অ্যাপলের প্রাইভেট ক্লাউড সার্ভারে, যেখানে ম্যাক চিপ ব্যবহার করে রিমোট প্রসেসিং হবে।

এদিকে, অ্যাপলের ফাউন্ডেশন মডেল টিমেও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। দলের প্রধান রুওমিং প্যাং মেটাতে যোগ দেওয়ার পর কয়েকজন সিনিয়র সদস্যও প্রতিষ্ঠান ছেড়ে গেছেন। অধিক বেতন ও বাইরের মডেল ব্যবহারের সিদ্ধান্ত তাদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অ্যাপল এরই মধ্যে চ্যাটজিপিটি ও ক্লদ ব্যবহার শুরু করেছে এবং কোডিং এআই তৈরির নিজস্ব প্রকল্প বাতিল করেছে। পাশাপাশি, পরীক্ষামূলকভাবে ট্রিলিয়ন-প্যারামিটার বিশিষ্ট শক্তিশালী এআই মডেল নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে।

এক কর্মিসভায় অ্যাপল সিইও টিম কুক বলেন, 'এআই-যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে। আমরা দেরিতে এলেও, শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি নিয়েই আসি।'

