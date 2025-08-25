সিরাজগঞ্জে এনআইডি করতে গিয়ে রোহিঙ্গা দম্পতি আটক

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলায় জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) করার চেষ্টাকালে রোহিঙ্গা স্বামী-স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা নির্বাচন অফিসে এই ঘটনা ঘটে।
আটককৃতরা হলেন- রোকেয়া বেগম ও তার স্বামী পরিচয়দানকারী মো. আনিস (৪০)। তারা কক্সবাজারের উখিয়ার টেকনাফ এলাকার টেংখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প-১২, ব্লক জি-৪ এর বাসিন্দা বলে স্বীকার করেছেন।
উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাসুদ রানা জানান, রোববার বেলা ১১টার দিকে রোকেয়া বেগম ভূয়া কাগজপত্র নিয়ে কামারখন্দ নির্বাচন অফিসে ভোটার হওয়ার জন্য আসেন। তার নাম-ঠিকানা ও ভাষা সন্দেহজনক মনে হলে বিষয়টি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও ইউএনওকে জানানো হয়। পরে তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নেওয়া হয়।
পুলিশ জানায়, সোমবার সকালে ইউএনও কার্যালয়ে এক যুবক এসে নিজেকে রোকেয়ার স্বামী হিসেবে পরিচয় দেন। তারা কক্সবাজারের উখিয়া টেংখালী ক্যাম্প-১২ জি-৪ থেকে এসেছেন বলে স্বীকার করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনামিকা নজরুল বলেন, আটককৃত দুজনই স্বীকার করেছেন তারা রোহিঙ্গা। সোমবার দুপুরে তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। এছাড়া বিষয়টি নিয়ে আরও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।
এ বিষয়ে জানতে কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল লতিফ জানান, রোহিঙ্গা স্বামী স্ত্রীকে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।