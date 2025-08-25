সেকশন

সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরার রেকর্ডে শীর্ষ পাঁচে সাকিব

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৩
সাকিব আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৪৯৯ উইকেট নিয়ে সিপিএলে অ্যান্টিগাতে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিলেন সাকিব আল হাসান। রোববার (২৪ আগস্ট) ২ ওভারে মাত্র ১১ রান খরচ করে ৩ উইকেট শিকার করেন সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক। এতেই ইতিহাসগড়া মাইলফলক স্পর্শ করেন সাকিব।

সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ানকে আউট করে ৫০০ উইকেট পূর্ণ করেন সাকিব। পরে আরও ২ শিকার ধরে তার উইকেটসংখ্যা এখন ৫০২। টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে প্রথম বাঁহাতি বোলার হিসেবে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন সাকিব। আর বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে এই ফরম্যাটে ৫০০ উইকেট ও ৭ হাজার রানের অনন্য এক ‘ডাবল’ পূরণ করেছেন সাকিব।

এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন সাকিব। এই নিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ৪৪তম ম্যাচসেরার স্বীকৃতি পান সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক। এতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেলকে ছুঁয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিতে সবমিলিয়ে সবচেয়ে বেশিবার ম্যাচসেরা হওয়ার রেকর্ডে সাকিবের আগে এখন আছেন কেবল চারজন।

টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরা হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল। ৪৬৩ ম্যাচ খেলে ৬০ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন সাবেক এই ক্যারিবীয়ান ওপেনার। অস্ট্রেলিয়ার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৪৮৬ ম্যাচে সেরা হয়েছেন ৪৮ বার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইরন পোলার্ড ৭১০ টি-টোয়েন্টিতে ৪৭ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন। ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস ৫০৬ ম্যাচে সেরার স্বীকৃতি পেয়েছেন ৪৫ বার।

সাকিব ৪৪তম বার ম্যাচসেরা হয়েছেন ৪৫৭ ম্যাচে।  হেলস, পোলার্ড ও ম্যাক্সওয়েলকে ছাপিয়ে যাওয়া সহজ হলেও গেইলকে পেছনে ফেলা বেশ কঠিনই হবে সাকিবের জন্য।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট টি-টোয়েন্টি সাকিব আল হাসান

