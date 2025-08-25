হানিফ সংকেতের ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে

নব্বই দশক থেকে দেশের নানা অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরছে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’। সেই ধারাবাহিকতায় আসছে আরও একটি নতুন পর্ব। এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে নদীবিধৌত দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশনে। বৃটিশ আমলে নির্মিত শতবর্ষী ট্যাফনাল ব্যারেট স্কুলের সামনে মঞ্চ বানিয়েছেন নন্দিত উপস্থাপক হানিফ সংকেত।
জানা গেছে, অনুষ্ঠানের দিন দুপুর থেকে হাজারো দর্শক ভিড় করেন অনুষ্ঠানস্থলে। আমন্ত্রিত দর্শকের পাশাপাশি আশপাশের ছাদ ও সড়কে দাঁড়িয়ে প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষ প্রিয় অনুষ্ঠান দেখতে জড়ো হন। স্থানীয়দের ভাষ্য, ভোলায় এত দর্শক সমাগম আগে কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি।
এবারের অনুষ্ঠানে গান রয়েছে দুটি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভোলা জেলাকে নিয়ে রয়েছে মনিরুজ্জামান পলাশের কথায় একটি পরিচিতিমূলক গানের সঙ্গে নৃত্য। পরিবেশন করেছেন স্থানীয় শতাধিক নৃত্যশিল্পী। নাচটির কোরিওগ্রাফি করেছেন এস কে জাহিদ। কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা। গানটি সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। অন্য একটি গান গেয়েছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রবি চৌধুরী ও আঁখি আলমগীর। ‘আমাকে না বলে’ শিরোনামে গানটির সুর ও সংগীত করেছেন কণ্ঠশিল্পী ইমরান মাহমুদুল। লিখেছেন রবিউল ইসলাম জীবন।
দর্শকপর্বের নিয়ম অনুযায়ী ধারণস্থান ভোলাকে ঘিরে করা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকের মাঝখান থেকে ৩ জন দর্শক নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচিত দর্শকরা এই পর্বের অতিথি ভোলা জেলারই সন্তান জনপ্রিয় অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের সঙ্গে অভিনয় করেন।
এদিকে, এবারের ‘ইত্যাদি’তে রয়েছে পরপর দু’বার এভারেস্ট জয় করা প্রথম ও একমাত্র বাঙালি ভোলার সন্তান এম এ মুহিতের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয়বার তিনি ও নিশাত মজুমদার যখন একসঙ্গে এভারেস্ট জয় করেছিলেন, তখন তাদের হাতে শোভা পাচ্ছিল ‘ইত্যাদি’ লেখাটি। কিন্তু কেন, সেসবের উত্তরও পাওয়া যাবে এই সাক্ষাৎকারে।
অনুষ্ঠানে আরও থাকছে ভোলা জেলার ইতিহাস, ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি, মহিষকেন্দ্রিক ব্যবসা, জেলেদের করুণ জীবনযাত্রা ও বিদেশি প্রতিবেদন হিসেবে চীনের বেইজিং সামার প্যালেস।
‘ইত্যাদি’র নিয়মিত সামাজিক নাট্যাংশে দেখা যাবে সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বনাম বৃদ্ধা, সাংস্কৃতিক বিতর্ক, সন্তানের মোবাইল আসক্তি, সিনেমার প্রচারণা, ভাইরাস আতঙ্ক, চোরের সংজ্ঞা ইত্যাদি। অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন দিলারা জামান, সোলায়মান খোকা, আব্দুল আজিজ, সুভাশিষ ভৌমিক, মুকিত জাকারিয়া, শাহেদ আলীসহ আরও অনেকে।
গণমানুষের প্রিয় অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ আগামী শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর প্রচারিত হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে। বরাবরের মতোই এর রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় আছেন হানিফ সংকেত। আর কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের সৌজন্যে এটি নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।