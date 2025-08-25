সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হাসপাতালে বর্বর হামলার পর বিশ্বকে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১২
ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেনাচেম ক্লেইন। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেনাচেম ক্লেইন বলেছেন 'অপরাধমূলক আক্রমণ' আখ্যা দিয়ে ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেনাচেম ক্লেইন। তার মতে, বারবার এসব অবৈধ আক্রমণের কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

বার-ইলান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লেইন আল জাজিরাকে বলেন, 'এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি নীতি। ইসরায়েল বারবার এই ধরণের অপরাধমূলক আক্রমণ বাস্তবায়ন করেছে। এটি প্রথমবার নয়। দুর্ভাগ্যবশত যদি যুদ্ধবিরতি না হয়, আমি ধরে নিচ্ছি, এই হামলাই শেষ নয়।'

ক্লেইনের মতে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বেসামরিক লোকদের হত্যার পর 'হামাস সদস্যকে লক্ষ্য করে' হামলা চালানোর ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য বিবৃতি দেয়, তাহলে তিনি অবাক হবেন না। তিনি বলেন, তবে 'যেভাবেই দেখি না কেন, এটি একটি অপরাধমূলক কাজ।'

ইসরায়েলি অধ্যাপক উল্লেখ করেন, 'ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার ভেতরে বসবাসকারী সকলের পরিস্থিতি অমানবিক করে তুলেছে। এটাই সমস্যা। এটি নৈতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করা।'

প্রসঙ্গত, সোমবার (২৫ আগস্ট) গাজার গুরুত্বপূর্ণ নাসের হাসপাতালে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ২০ জনকে হত্যা করেছে দখলদার বাহিনী। নিহতদের মধ্যে মধ্যে ৪ জন সাংবাদিক রয়েছেন। হাসপাতালের জরুরি ভবনের ওপরের তলা লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুটি বিমান হামলার একটি হাসপাতাল ভবনের চতুর্থ তলায় আঘাত করেছে। উদ্ধারকারী দল আহতদের সরিয়ে নিতে এবং মৃতদের উদ্ধার করতে এলে দ্বিতীয় হামলাটি ঘটে।

সরকারি ফিলিস্তিন টিভি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে তাদের ক্যামেরাম্যান হুসাম আল-মাসরি রয়েছেন। আল জাজিরা নিশ্চিত করেছে, তাদের আলোকচিত্রী মোহাম্মদ সালামা নিহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে ফটোসাংবাদিক মরিয়ম আবু দাক্কা এবং মোয়াজ আবু তাহা প্রাণ হারিয়েছেন।

নিহত আল-মাসরি রয়টার্সের হয়ে কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে। বার্তা সংস্থাটি জানিয়েছে, আল-মাসরি হাসপাতাল থেকে লাইভ ভিডিও চালাচ্ছিলেন। ইসরায়েলি হামলার পর মুহূর্তেই লাইভ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তার মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।

ফিলিস্তিনি সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি গণহত্যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ২৪০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

হাসপাতাল ইসরায়েল ফিলিস্তিন হামলা গাজা গণহত্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেনি ব্রাজিল, সম্পর্কে অবনমন

ইসরায়েলের জাতিসংঘ সদস্যপদ স্থগিতের চেষ্টা করবে ইসলামিক দেশগুলো

ইসরায়েল বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত দেশ: খামেনি

ক্লাস্টার বোমার অভিযোগে হুতি ঘাঁটিতে ইসরায়েলের বিমান হামলা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি-বিরোধী হামলার অভিযোগে ইরানি রাষ্ট্রদূত বহিষ্কার

৩ সপ্তাহের মধ্যে গাজা যুদ্ধ শেষ হবে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

মুসলিম বিশ্বকে গাজা সংকট নিরসনে ইরানের ৪ প্রস্তাব

গাজায় একদিনে নিহত আরও ৮৬ ফিলিস্তিনি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng