হাসপাতালে বর্বর হামলার পর বিশ্বকে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর

ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেনাচেম ক্লেইন বলেছেন 'অপরাধমূলক আক্রমণ' আখ্যা দিয়ে ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেনাচেম ক্লেইন। তার মতে, বারবার এসব অবৈধ আক্রমণের কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।
বার-ইলান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্লেইন আল জাজিরাকে বলেন, 'এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি নীতি। ইসরায়েল বারবার এই ধরণের অপরাধমূলক আক্রমণ বাস্তবায়ন করেছে। এটি প্রথমবার নয়। দুর্ভাগ্যবশত যদি যুদ্ধবিরতি না হয়, আমি ধরে নিচ্ছি, এই হামলাই শেষ নয়।'
ক্লেইনের মতে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বেসামরিক লোকদের হত্যার পর 'হামাস সদস্যকে লক্ষ্য করে' হামলা চালানোর ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য বিবৃতি দেয়, তাহলে তিনি অবাক হবেন না। তিনি বলেন, তবে 'যেভাবেই দেখি না কেন, এটি একটি অপরাধমূলক কাজ।'
ইসরায়েলি অধ্যাপক উল্লেখ করেন, 'ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজার ভেতরে বসবাসকারী সকলের পরিস্থিতি অমানবিক করে তুলেছে। এটাই সমস্যা। এটি নৈতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করা।'
প্রসঙ্গত, সোমবার (২৫ আগস্ট) গাজার গুরুত্বপূর্ণ নাসের হাসপাতালে হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ২০ জনকে হত্যা করেছে দখলদার বাহিনী। নিহতদের মধ্যে মধ্যে ৪ জন সাংবাদিক রয়েছেন। হাসপাতালের জরুরি ভবনের ওপরের তলা লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুটি বিমান হামলার একটি হাসপাতাল ভবনের চতুর্থ তলায় আঘাত করেছে। উদ্ধারকারী দল আহতদের সরিয়ে নিতে এবং মৃতদের উদ্ধার করতে এলে দ্বিতীয় হামলাটি ঘটে।
সরকারি ফিলিস্তিন টিভি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে তাদের ক্যামেরাম্যান হুসাম আল-মাসরি রয়েছেন। আল জাজিরা নিশ্চিত করেছে, তাদের আলোকচিত্রী মোহাম্মদ সালামা নিহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে ফটোসাংবাদিক মরিয়ম আবু দাক্কা এবং মোয়াজ আবু তাহা প্রাণ হারিয়েছেন।
নিহত আল-মাসরি রয়টার্সের হয়ে কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে। বার্তা সংস্থাটি জানিয়েছে, আল-মাসরি হাসপাতাল থেকে লাইভ ভিডিও চালাচ্ছিলেন। ইসরায়েলি হামলার পর মুহূর্তেই লাইভ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তার মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ।
ফিলিস্তিনি সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি গণহত্যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ২৪০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।