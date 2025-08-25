সেকশন

‘আমাকে এখন কেউ কাজ দেয় না’, ফেসবুকে লাইভে এসে কাঁদলেন বর্ষা

আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৭
মডেল ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বর্ষা চৌধুরী, (বামে) ফেসবুকে লাইভে কান্নার দৃশ্য। কোলাজ: ইত্তেফাক

মডেল ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বর্ষা চৌধুরী ফেসবুকে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, এখন তাকে কেউ কাজ দেয় না। যারা তাকে কাজ দিবে, তাদেরকেও বয়কট করা হবে এ কারণে কাজ পাওয়া তার জন্য অসম্ভব হয়ে গেছে।

ফেসবুকে লাইভে এসে বর্ষা বলেন, ‘আমি বারবার মাফ চেয়েছি, আপনারা আমাকে কেন মাফ করছেন না। এবার একটু থামেন প্লিজ। আমার এই দুই কাঁধে অনেক দায়িত্ব, অনেক দায়িত্ব।’

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে বর্ষা লেখেন, ‘একটা মেয়ে কি থেকে কি হয়ে গেলো একটু তাকিয়ে দেখুন তো আপনারা। কতোটা পরিবর্তন মাত্র ৯ মাসে। এই মেয়েটা সবার কাছে বার বার ক্ষমা চাইছে। তবুও আপনারা সেইটা নিয়ে ও মজা নিচ্ছেন। এই মেয়েটাকেই তো আপনারা একসময় আইডল ভাবতেন। এখন সে কাজ পায়না। আমাকে যে কাজ দিবে তাকে আপনারা বয়কট করবেন। তাই ভয়ে কেউ  কাজ দেয়না।’

বর্ষা চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত
 
তিনি বলেন, ‘একবার আমার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখুন। কি পরিস্থিতিতে আমি আছি। আর কতো কষ্ট দিবেন আপনারা। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা পাওয়া যায়। কিন্তু আপনারা কেন ক্ষমা করতে পারেন না।’ 

ফেসবুকে একই দিন দেওয়া আরেকটি পোস্টে এই মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার লিখেছেন, ‘আগের আমি আর এই আমির মাঝে অনেক পার্থক্য, এখন আমার ওজন মাত্র ৪০ কেজি।  শরীরের অবস্থা একটু ও ভালো না। কতক্ষণ টিকে থাকবো জানিনা। চারিদিকে এমন ভাবে ছোট করে ফেলেছে আমাকে সবাই। কেউ কাজও দেয়না। সবাই বয়কট করেছে। এভাবে কতক্ষণ, আমিও মানুষ। আমারও বাচ্চা আছে সংসারে অসুস্থ বাবা মা আছে। সবাই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন পারলে। আমার যখন তখন যা কিছু হয়ে যেতে পারে। আর নিতে পারছিনা।’

