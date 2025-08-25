শোকজের জন্য ফজলুর রহমান সময় চাইলেন ৭ দিন, পেলেন ২৪ ঘণ্টা

শোকজের জবাব দিতে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে আরও ২৪ ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সময় বাড়ানো হয়। বিএনপির দপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ফজলুর রহমানের পক্ষ থেকে শোকজের জবাব দিতে ৭ দিন সময় চাওয়া হয়। কিন্তু দলের পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টা সময় বাড়ানো হয়।
এর আগে, রোববার (২৪ আগস্ট) বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্কিত বক্তব্য দেওয়ার কারণে ফজলুর রহমানকে কারণ দর্শনোর জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিখিতভাবে দলের নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়। সেই অনুযায়ী আজ শোকজের জবাব দেওয়ার সময় ছিল।