রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের শরীরে ক্যান্সারের মতো: জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা

রোহিঙ্গা সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। সোমবার (২৫ আগস্ট) কক্সবাজারে তিন দিনব্যাপী রোহিঙ্গা কনফারেন্স বিষয়ক বিফ্রিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
খলিলুর রহমান বলেন, রোহিঙ্গা বাংলাদেশের শরীরে ক্যান্সারের মতো। এর দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা প্রয়োজন। ইস্যুটি এতদিন আইসিইউতে ছিল, আমরা চিকিৎসা শুরু করেছি। সব ডাক্তার মিলে এর চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলতে হবে।
অন্তর্বর্তী সরকারের নেয়া উদ্যোগের ধারাবাহিকতা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, এই সরকার যা করছে তা অন্তর্বর্তী কাজ নয়, যারাই ক্ষমতায় আসুক তারাও এই প্রক্রিয়া চালিয়ে নেবে। রাজনৈতিক নেতারা সেই অঙ্গীকার করেছেন।
রোহিঙ্গারা কেউ বাংলাদেশে থাকতে চান না জানিয়ে ড. খলিলুর রহমান বলেন, রোহিঙ্গারা দ্বীধাহীনভাবে ফেরত যাওয়ার আকুতি জানিয়েছে। ১ লাখ ৮০ হাজার ছাড়াও আরও বেশ কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গাদের বিষয়ে ভেরিফিকেশিন সম্পন্ন করেছে মিয়ানমার। মিয়ানমারের পক্ষ থেকেও কিছু কিছু উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
তিনি এ সময় মিয়ানমারের অভ্যন্তরে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পুরো অঞ্চলকে নিরাপত্তা হুমকিতে ফেলতে পারে বলেও হুঁশিয়ার করেন জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা।
প্রসঙ্গত, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদর দফতরে আন্তর্জাতিক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেটারই প্রস্তুতি হিসেবে তিন দিনের এই সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে।
