সমুদ্রে ডুবতে থাকা ফিশিং বোট হতে ৬ জেলেকে জীবিত উদ্ধার 

সমুদ্রের তীব্র ঢেউয়ের স্রোতে মাছ ধরার ট্রলার ডুবির ঘটনায় পানিতে পড়ে যাওয়া ৬ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ আগস্ট এম ভি আবুল হাশেম নামক ফিশিং ট্রলার মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ৬ জন জেলেসহ সমুদ্রে গমন করে।
এরপর সোমবার দুপুর ২ টার দিকে মাছ ধরে ফেরার সময় তীব্র ঢেউ এবং স্রোতের কারণে শাহপরীর গোলারচর সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় ট্রলারটি ডুবতে থাকে। এসময় স্থানীয় একজন জেলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডকে বিষয়টি অবগত করে।
প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ কোস্ট গার্ড স্টেশন সেন্ট মার্টিন কর্তৃক উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে উক্ত এলাকা হতে ৬ জন জেলেকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধারকৃত জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় খাবার প্রদান করে বোট মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ রকম কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।