হঠাৎ করেই বিচার বিভাগ-পুলিশে ব্যাপক রদবদল

দেশের বিচার বিভাগ, প্রশাসন ও পুলিশে গতকাল সোমবার বড় রদবদল হয়েছে। জেলা ও দায়রা জজসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার ২৩০ বিচারককে বদলি করেছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। একইসাথে বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি) উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি), অতিরিক্ত ডিআইজি ও পুলিশ সুপার (এসপি)পদে ৫২ কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন এবং ৬টি জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পৃথক চারটি প্রজ্ঞাপন জারি করে জেলা ও দায়রা জজসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার ২৩০ বিচারককে বদলি করেছে। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তে বদলিকৃতদের মধ্যে ১২ জন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার ৪১ বিচারক, অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ পদমর্যাদার ৫৩ বিচারক, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার ৪০ বিচারক, সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজ পদমর্যাদার ৯৬ জন বিচারক বদলি করা হয়েছে। বদলিকৃত বিচারকরা দেশের বিভিন্ন আদালতে কর্মরত ছিলেন। আবার অনেকে প্রেষণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে দায়িত্ব পালন করছিলেন। আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে তাদের বদলি করতে পৃথক পৃথক প্রস্তাব সুপ্রিম কোর্টে পাঠানো হয়। ওই প্রস্তাব সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিটিতে (জিএ) প্রেরণ করে। জিএ কমিটির অনুমোদন ক্রমে তা চূড়ান্ত করা হয়। এই অনুমোদনের পরই বদলির ফাইল পুনরায় মন্ত্রণালয়ে যায়। এরপরই প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি) উপমহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি), অতিরিক্ত ডিআইজি ও পুলিশ সুপার (এসপি)পদে ৫২ কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করে তিনটি পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, চলতি দায়িত্বে থাকা বাংলাদেশ পুলিশের ১২ জনকে অতিরিক্ত আইজিপি করা হয়েছে। সুপার নিউমারারি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ছয়জনকে নিয়মিত ডিআইজি করা হয়েছে। অপর এক প্রজ্ঞাপনে ১২ জন ডিআইজির দপ্তর বদল করা হয়েছে। অপর একটি প্রজ্ঞাপনে পুলিশ সুপার মর্যাদার ১৪ জনকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে।
এদিকে পটুয়াখালী, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, মেহেরপুর, নেত্রকোণা ও খুলনায় নতুন ছয় ডিসিকে নিয়োগ ও বদলি করা করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে তিন জেলার ডিসিকে অন্য তিন জেলায় বদলি করা হয়েছে। আর তিন জেলায় তিনজন উপসচিবকে ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ শহীদ হোসেন চৌধুরীকে পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক এবং পটুয়াখালীর ডিসি আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীনকে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক করা হয়েছে। মেহেরপুরের ডিসি সিফাত মেহনাজকে কুড়িগ্রামের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে মেহেপুরের, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার (উপসচিব) মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ জামানকে নেত্রকোণার এবং কুষ্টিয়ার ডিসি মো. তৌফিকুর রহমানকে খুলনার জেলা প্রশাসক করা হয়েছে।
খুলনার ডিসিকে বদলি করায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা:
স্থানীয় সূত্র জানায়, খুলনার ডিসি সাইফুল ইসলামকে হঠাৎ বদলি করে জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। খুলনায় নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে এলাকায় মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। খুলনা জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, নিবিড় জনসেবা এবং জনগণের দারগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তার সাফল্য ছিল অভাবনীয়। তা সত্ত্বেও এ বদলিতে হতাশা প্রকাশ করে জেলাবাসীরা বলছেন- কার স্বার্থে ও প্ররোচনায় এ বদলি হলো তা রহস্যজনক। ক্ষুব্ধ খুলনার অধিকাংশ মানুষ। গতকাল খুলনার বিভিন্ন স্থানে তাকে ডিসি পদে বহাল রাখার দাবি জানিয়ে সভা হয়েছে।