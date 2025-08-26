সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সংবিধানের মূলনীতি থেকে আমরা সরে যাচ্ছি: ড. কামাল হোসেন

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০২:৩৭

সংবিধানকে বিতর্কিত কিংবা সংবিধান নিয়ে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি না করতে আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ও গণফোরামের ইমেরিটাস সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেছেন, সংবিধানের মূলনীতি থেকে আমরা সরে যাচ্ছি।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন তিনি।

সংবিধানকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে উল্লেখ করে ড. কামাল হোসেন বলেন, আমরা সংবিধানের মূলনীতি থেকে সরে যাচ্ছি। এ থেকে কীভাবে পাস কাটিয়ে দেশ শাসন করা যায়, সেই প্রবণতাই আমরা দেখছি। এই প্রবণতা থেকে আমাদের সরে থাকতে হবে। আসুন, আমরা সংবিধানকে নিয়ে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করব না, বিতর্কিত করব না, বিশেষ করে মৌলিক বিষয়গুলোকে বিতর্কিত করব না। তাহলে দেশে গণতন্ত্র থাকবে, সুশাসন থাকবে, মানুষ তার মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। এটা নিয়ে আমরা কোনো আপস করব না। আপস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। 

সমষ্টিগতভাবে আজ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা-শাসনব্যবস্থা সংকটের মধ্যে পড়ে গেছে মন্তব্য করে বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা বলেন, কারণ সংবিধানের মূলনীতি না মেনে কিংবা পাস কাটিয়ে আমরা দেশ শাসনের চেষ্টা করছি। আমরা যদি দেশে সুশাসন ও সাংবিধানিক শাসন চাই, তাহলে সংবিধানের মূলনীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন ও শ্রদ্ধা করতে হবে। যত কঠিনই হোক না কেন, আমরা যেন এখান থেকে সরে না যাই, কোনো আপস না করি। কিন্তু সংবিধানের মূলনীতি মেনে দায়িত্ব পালনে আমাদের যেটা করণীয়, সেটা করছি না। আমরা আইনজীবীরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে সংবিধানের মূলনীতিকে নানানভাবে অপব্যাখ্যা করে কার্যকর হতে দিচ্ছি না। দেশ যে কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যে সংকটের মধ্যে আমরা বাস করছি। এটাই হলো এর মূল কারণ।

গণফোরামের ইমেরিটাস সভাপতি বলেন, আমাদের এখন দেখতে হবে, কোন কোন ব্যাপারে এগুলো পালন হচ্ছে না। সেগুলো যাদের পালন করার কথা, তারা যেন পালন করে। সে ব্যবস্থা করতে হবে। না পালন করলে তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। কারণ, যারা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে থাকেন, তারা শপথ নিয়ে থাকেন যে, এই সংবিধানকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। কিন্তু শপথ ভঙ্গ করে তারা যদি সেখান থেকে সরে যান, তাহলে সংবিধানও থাকে না, সংবিধানের শাসনও থাকে না, সুশাসনও থাকে না। 

দেশকে সুশাসন ও সাংবিধানিক শাসনে নিতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই মন্তব্য করে ড. কামাল হোসেন বলেন, আইনজীবীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে; কিন্তু মৌলিক বিষয় নিয়ে, সংবিধানের মূলনীতি নিয়ে দ্বিমত করা যাবে না। এখানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। 

আলোচনা সভায় সংগঠনের সভাপতি ও গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপি ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট জগলুল হায়দার আফ্রিক প্রমুখ।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

রাজনীতি ড. কামাল হোসেন

