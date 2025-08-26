ঘাটাইলে পরিত্যক্ত কুপ থেকে বৃদ্ধা মহিলার লাশ উদ্ধার

টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার দেউলাবাড়ি থেকে আনোয়ারা (৬৭) নামে এক বৃদ্ধা মহিলা লাশ উদ্ধার করেছে ঘাটাইল থানা পুলিশ। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪ টায় উপজেলার দেউলাবাড়ি ইউনিয়নের দেউলাবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
প্রতিবেশী ও স্থানীয়রা জানান, বৃদ্ধ আনোয়ারা অনেক আগেই স্বামী হারিয়েছন। তার ঘরে এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তার একমাত্র ছেলে মো. লিটন সিলেটের একটি কোম্পানিতে চাকুরির সুবাদে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সেখানেই থাকেন। তার একমাত্র মেয়ে তাকেও বিয়ে দেওয়ায় আনোয়ারা একাই বাড়িতে থাকতেন। হঠাৎ করে আনোয়ারা দুই দিন ধরে নিখোঁজ হন। তার নিকট আত্মীয় স্বজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজ খবর না পেয়ে তার ছেলে লিটনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং তার মা নিখোঁজের বিষয়টি অবহিত করেন। এই সংবাদ শুনে সে দ্রুত বাড়িতে চলে এসে আত্মীয়-স্বজনসহ সম্ভাব্য সকল স্থানে যোগাযোগ করেন এবং কোথাও খুঁজে না পেয়ে বাড়ির পাশে একটু পরিত্যক্ত কুয়ায় খড়কুটো দিয়ে ঢেকে রাখা অবস্থায় তার মায়ের লাশ সনাক্ত করে। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে ঘাটাইল থানা পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
মো. লিটন জানান, এটি একটি পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গোপালপুর সার্কেল) ফৌজিয়া হাবিব খান জানায়, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি হত্যাকাণ্ড। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পুলিশ জোর তদন্ত চালাচ্ছে। পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাবে।