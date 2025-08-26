সেকশন

অভিনেত্রী জাহানারা ভূঁইয়া মারা গেছেন

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০১:২৮

ঢালিউড চলচ্চিত্রের শক্তিমান অভিনেত্রী জাহানারা ভূঁইয়া মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

বাংলাদেশ সময় সোমবার (২৫ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টায় যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

পরিবারিক সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন জাহানারা ভূঁইয়া। ডায়াবেটিসের কারণে অচল হয়ে পড়ে দুটি কিডনি। ১৬ মাস ধরে মিনেসোটার লেক রিজ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। সপ্তাহে তিন দিন ডায়ালাইসিস চললেও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কাছে হার মানলেন এই অভিনেত্রী।

প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক আজীজ আহমেদ বাবুলের বোন জাহানারা ভূঁইয়া। সত্তর দশকে স্বামী চিত্রপরিচালক সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার হাত ধরে চলচ্চিত্রে আসেন জাহানারা। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অভিনয় করেছেন তিন শতাধিক সিনেমায়। তবে চলচ্চিত্রে তারা যাত্রা শুরু হয় গীতিকার হিসেবে।

সত্তর ও আশির দশকে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি জাহানারা ভূঁইয়া গীতিকার, নির্মাতা এবং প্রযোজক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন জাহানারা ভূঁইয়া।

