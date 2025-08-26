এবার হাসনাতের ‘ছাত্রলীগ সংযোগ’ নিয়ে রুমিনের পোস্ট, বললেন ‘ফকিন্নির বাচ্চা’

নির্বাচন কমিশনে সীমানা পুনর্নির্ধারণের শুনানিতে ধাক্কাধাক্কি ও হট্টগোলকে কেন্দ্র করে উত্তাপ ছড়ানোর পর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন বিএনপি নেতা রুমিন ফারহানা।
বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রুমিন ফারহানাকে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ 'বিএনপির আওয়ামী লীগ বিষয়ক সম্পাদক' আখ্যা দিয়ে আগের দিন রোববার বক্তব্য দেন।
সোমবার রাতে এর জবাবে হাসনাত আবদুল্লাহ‘র ‘ছাত্রলীগ সংযোগ’ তুলে ধরে কয়েকটি ছবি পোস্ট দিয়ে হাসনাতকে 'ফকিন্নির বাচ্চা' বলে মন্তব্য করেছেন রুমিন।
ফেইসবুক পেইজে সোমবার রাতে এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন রুমিন। লেখেন, “এটা ঐ ফকিন্নির বাচ্চাটা না, যে আমাকে আওয়ামী লীগ বিষয়ক সম্পাদক বলেছে?"
ওই পোস্টে রুমিন হাসনাতের একটি ছবি যুক্ত করেন- যেখানে দেখা যাচ্ছে, 'সেই-তো ধন্য যে ছাত্রজীবনে ছাত্রলীগের গর্বিত কর্মী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন' লেখা একটি দেয়াললিখনের সামনে হাসনাত দাঁড়িয়ে আছেন।
একই পোস্টে ২০২০ সালের ১৮ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে হাসনাতের লেখা, ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে হাসনাতের দেওয়া পোস্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আখতারুজ্জামানের সঙ্গে হাসনাতের ছবি দিয়েছেন।
এছাড়া ২০২২ সালের ৩১ জুলাই হাসনাতকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সহ-সম্পাদক পদে মনোনয়নের চিঠি দেওয়ার দাবি করে আরেকটি ছবি যুক্ত করেছেন রুমিন।
রুমিনের মন্তব্য ও অভিযোগের বিষয়ে জানতে এনসিপি নেতা হাসনাতকে মোবাইল ফোনে পাওয়া যায়নি।
তাদের মধ্যে এ পাল্টাপাল্টি শুরু হয় রোববার নির্বাচন ভবনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২ ও ৩ আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের শুনানিতে হট্টগোলকে কেন্দ্র করে। সেখানে হাতাহাতিতে জড়ায় বিএনপি ও এনসিপির নেতাকর্মীরা।
শুনানিতে বিএনপির রুমিন ফারহানা ইসির খসড়ার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। এরপর খসড়ার বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরছিলেন এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মোহাম্মদ আতাউল্লাহ। এর মধ্যে সেখানে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই পক্ষে।
পরে সংবাদ সম্মেলনে হাসনাত রুমিন ফারহানাকে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বলে আখ্যা দিয়ে বক্তব্য দেন।
রুমিনকে গত সরকারের ‘সুবিধাভোগী’ অভিহিত করে এনসিপির এই নেতা বলেন, “বিগত ১৫ বছর নাকি উনি অনেক ভালো ছিলেন। উনি অবশ্যই ভালো থাকবেন। কারণ উনি যত ধরনের সুবিধা রয়েছে, সব ধরনের সুবিধা উনি নিয়েছেন।”