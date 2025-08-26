খোলা বাজারে মিললো খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৩ টন চাল 

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে খোলা বাজার ও দোকান থেকে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তিন টন চাল উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে উপজেলার জামুর্কি ইউনিয়নের জামুর্কি বাজারে অভিযান চালিয়ে একটি দোকান থেকে এসব চাল উদ্ধার হয়। মির্জাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ বি এম আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
ইউএনও এ বি এম আরিফুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারি জামুর্কি বাজারে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিপুল পরিমাণ চাল দোকানে মজুত এবং খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। খবর পেয়ে রাতেই যৌথবাহিনীর সমন্বয়ে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় খোলা বাজার ও দোকানে মজুত রাখা ২ হাজার ৯০০ কেজি (প্রায় তিন টন) চাল উদ্ধার করা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে জামুর্কি ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. ফিরোজ আলম মোক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।
মির্জাপুর উপজেলা সরকারি খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, অভিযানের সময় খোলা বাজার ও দোকানে মজুত রাখা চাল উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ঘটনার সঙ্গে যাদের জড়িত প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।
জামুর্কি ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় হত-দরিদ্রদের মাঝে কম দামে চাল বিক্রির জন্য সরকারিভাবে দুই জন ডিলার নিয়োগ হলেও চাল বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে।