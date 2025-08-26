সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টাঙ্গাইল

খোলা বাজারে মিললো খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৩ টন চাল 

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০৯:২৬
বাজারের একটি দোকান থেকে উদ্ধার হওয়া চাল। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে খোলা বাজার ও দোকান থেকে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তিন টন চাল উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে উপজেলার জামুর্কি ইউনিয়নের জামুর্কি বাজারে অভিযান চালিয়ে একটি দোকান থেকে এসব চাল উদ্ধার হয়। মির্জাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ বি এম আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ইউএনও এ বি এম আরিফুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারি জামুর্কি বাজারে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিপুল পরিমাণ চাল দোকানে মজুত এবং খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। খবর পেয়ে রাতেই যৌথবাহিনীর সমন্বয়ে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় খোলা বাজার ও দোকানে মজুত রাখা ২ হাজার ৯০০ কেজি (প্রায় তিন টন) চাল উদ্ধার করা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে জামুর্কি ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. ফিরোজ আলম মোক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

মির্জাপুর উপজেলা সরকারি খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবীর বলেন, অভিযানের সময় খোলা বাজার ও দোকানে মজুত রাখা চাল উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ঘটনার সঙ্গে যাদের জড়িত প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি।

জামুর্কি ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় হত-দরিদ্রদের মাঝে কম দামে চাল বিক্রির জন্য সরকারিভাবে দুই জন ডিলার নিয়োগ হলেও চাল বিক্রিতে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

টাঙ্গাইল অভিযান জব্দ চাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঘাটাইলে পরিত্যক্ত কুপ থেকে বৃদ্ধা মহিলার লাশ উদ্ধার

জৈন্তাপুরে আরও ১৪ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ

বন্দরে ঢুকছে ভারতীয় চালবোঝাই শত শত ট্রাক, বাজারে কমছে দাম

রাইস মিলে রাতভর অভিযানে ৭৮০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে বাবা ছেলের মৃত্যু

তোমরা পিআরের কথা বলো, আবার ৩০০ আসনে মনোনয়ন দাও: আহমেদ আযম

কুমিল্লায় সেনা অভিযানে ৫২ পাসপোর্টসহ গ্রেপ্তার যুবক

শ্রেষ্ঠত্বের সনদ পেলেও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত বাইমহাটি বিদ্যালয়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng