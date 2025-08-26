কক্সাবাজারের পেকুয়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে জাহাঙ্গীর আলম নামে একজন নিহত হয়েছেন। নিহত জাহাঙ্গীর পেকুয়া সদর ইউনিয়ন জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও কর্ম পরিষদ সদস্য।
সোমবার (২৫ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে উপজেলার পূর্বগোঁয়াখালী সিরাদিয়া সড়কের ভোলাইয়াঘোনা মোনাফের ফার্ম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
জাহাঙ্গীর আলম (৪৫) পেকুয়া সদর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের টেকপাড়া এলাকার বখতেয়ার উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এশার নামাজ আদায় শেষে তিনি মোটরসাইকেলযোগে পেকুয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে গোঁয়াখালী–সিরাদিয়া সড়কের বাইম্যাখালী তিন রাস্তা মোড়ে দ্রুতগামী আরেকটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগে। এতে গুরুতর আহত হন জাহাঙ্গীর।
স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাকে চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে রেফার্ড করেন। চমেক হাসপাতালে নেওয়ার পর জাহাঙ্গীরকে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
স্থানীয় ইউপি সদস্য সাজ্জাদ হোসেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত জাহাঙ্গীর আলম পাঁচ সন্তানের জনক এবং পেকুয়া সদর ইউনিয়নের পূর্ব গোঁয়াখালী টেকপাড়ার বাসিন্দা বখতিয়ার উদ্দিনের ছেলে। তার হঠাৎ মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।