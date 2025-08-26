সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতে কারাভোগের পর ৫ বাংলাদেশিকে ফেরত দিল বিএসএফ

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩০
পতাকা বৈঠক শেষে বিজিবি-বিএসএফ সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের মনুমুখ ও উদয়পুর থেকে আটক হওয়া ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দুই বাহিনীর পতাকা বৈঠকের পর তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

হস্তান্তরকৃতরা হলেন- ফেনীর পরশুরাম উপজেলার উত্তর গুথুমা গ্রামের খায়েজ আহাম্মদের ছেলে সাইদুজ্জামান ভূঞা (২৯), একই উপজেলার নিজকালিকাপুর গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে মো. এমদাদ হোসেন (২৭), ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার দূর্গাপুর সিংহ নগরের ফয়েজ আহাম্মদের ছেলে মো. গিয়াস উদ্দিন (২৯), নওগাঁ জেলার আবু জাফরের ছেলে মো. রাফি (২৫) ও চাঁদপুর জেলার কদরা গ্রামের হেদায়েত উল্লাহর ছেলে আবুল বাশার (৫৫)।

পুলিশ ও বিজিবি সূত্র জানায়, হস্তান্তর হওয়া ৫ জনের মধ্যে সাইদুজ্জামান, এমদাদ, গিয়াস ও রাফিকে ১২ এপ্রিল ভারতের মনুমুখ এলাকা থেকে আটক করে ভারতীয় পুলিশ। ভারতের অবৈধভাবে প্রবেশের দায়ে তাদের আটকের পর তারা ৩ মাস ওই দেশের কারাগারে ছিলেন। মুক্তির পর ১৬ আগস্ট পর্যন্ত তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। পরে তাদেরকে ওই দেশের বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তাছাড়া আবুল বাশারকে ৯ জুন ভারতের উদয়পুর থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তিনি ১ মাস যাবত ভারতীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন।

সবশেষ সোমবার বিকেলে বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তরের করা হয়। পরে বিজিবি তাদের ফেনী মডেল থানায় হস্তান্তর করে।

ফেনী মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ সামসুজ্জামান বলেন, বিজিবির মাধ্যমে ৫ জন বাংলাদেশি নাগরিককে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। আমরা তাদের নাম ঠিকানা যাচাই করে দেখছি। তাদের স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা হবে।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

বিজিবি বিএসএফ সীমান্ত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুনামগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় ১২ গরু জব্দ

বিজিবির কাছে শিশুসহ ৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, সীমান্তে ৪ হিজড়া আটক

যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ ৩ জনকে পুশইন করলো বিএসএফ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মাইন বিস্ফোরণে আহত হাতির আক্রমণে চিকিৎসকসহ আহত ১৫

লুঙ্গি পরা মাসেদুলের ঘাসের বস্তায় মিললো ৫ বান্ডেল ইউএস ডলার

ভারতে আটক ২২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

সুনামগঞ্জে বিজিবির ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng