বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গোবিন্দ-সুনীতার বিচ্ছেদের খবরকে ‌‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিলেন মেয়ে টিনা আহুজা

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৫:১২
বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজার সঙ্গে মেয়ে টিনা আহুজা। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের আইকোনিক অভিনেতা গোবিন্দ। ব্যক্তিগত জীবনে সুনীতা আহুজার সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন। ৩৭ বছরের দাম্পত্য জীবন পার করছেন এই যুগল। দীর্ঘ এই পথচলায় তাদের দুই সন্তান- মেয়ে টিনা ও ছেলে যশবর্ধন। কয়েক মাস আগে খবর চাউর হয়, ভেঙে যাচ্ছে গোবিন্দ-সুনীতা দম্পতির সংসার। এ নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। কিন্তু সুনীতা দাবি করেন- ‘এসবই মিথ্যা।’ 

কয়েক দিন আগে ফের বিচ্ছেদের খবরে শিরোনাম হয়েছেন গোবিন্দ-সুনীতা। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়েছেন গোবিন্দ। প্রায় ৯ মাস আগে বিচ্ছেদের দাবিতে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন সুনীতা। 

গোবিন্দ-সুনীতার বিচ্ছেদ নিয়ে দারুণ চর্চা চলছে। যদিও এ নিয়ে টুঁ-শব্দ করেননি এই দম্পতি। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন এ দম্পতির কন্যা টিনা আহুজা। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে সরাসরি বলেন, ‘সবই গুজব’।

বলিউড অভিনেত্রী টিনা আহুজা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে টিনা বলেন, ‘সব গুজব। আমি এমন একটি সুন্দর পরিবারে জন্মেছি বলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের নিয়ে এমন ভালোবাসা, উদ্বেগ ও সমর্থন দেখানোর জন্য।’

বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের গুজব বারবার ছড়ালে তার কেমন লাগে- এ প্রশ্নের জবাবে টিনা জানান, তিনি এসব খবরে মনোযোগই দেন না।

টিনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তার বাবা-মায়ের এই তথাকথিত বিবাহবিচ্ছেদের খবরে তাদের কী প্রতিক্রিয়া? তখন তিনি বলেন, ‘বাবা তো এখন দেশে পর্যন্ত নেই। তাই এ খবরের কোনো বাস্তব ভিত্তিও নেই।’

গোবিন্দ ও সুনীতা আহুজা। ছবি: সংগৃহীত

টিনা আবারও বলেন, তিনি তার পরিবার নিয়ে গর্বিত। এই ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেন তিনি।

এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের বেশ কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, সুনীতা আহুজা গত বছরের ৫ ডিসেম্বর হিন্দু বিবাহ আইনের ধারা ১৩ (১)(i), (ia), (ib) অনুযায়ী কোর্টে গোবিন্দর বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেখানে অভিযোগে বলা হয় গোবিন্দ পরকীয়া, মানসিক নির্যাতন এবং পরিত্যাগে জড়িত।

তথ্য অনুযায়ী, গোবিন্দকে আদালতের পক্ষ থেকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি মে ২০২৫ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত হননি। পরে জুন ২০২৫ থেকে আদালতের পরামর্শে উভয় পক্ষ কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিচ্ছে। তবে গোবিন্দ এতে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত নয়।

গোবিন্দ-সুনীতার সঙ্গে মেয়ে টিনা আহুজা ও ছেলে যশবর্ধন। ছবি: সংগৃহীত

গত এপ্রিলে সুনীতা আহুজা বলেছিলেন, ‘যতক্ষণ না আমার বা গোবিন্দর কাছ থেকে সরাসরি কিছু না শুনবেন, ততক্ষণ কোনো কিছুই বিশ্বাস করবেন না।’  

এর আগে গোবিন্দর আইনজীবী ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, ছয় মাস আগে গোবিন্দকে ডিভোর্স লেটার পাঠান সুনীতা। সেই খবরই সামনে আসার পর বিচ্ছেদের চর্চা শুরু হয়। পরবর্তীতে এ দম্পতি তাদের সমস্যা মিটিয়ে নেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৭ সালে বিয়ে করেন গোবিন্দ-সুনীতা। এ দম্পতির দুই সন্তান, তারা হলেন- মেয়ে টিনা ও ছেলে যশবর্ধন। ইতোমধ্যে রুপালি জগতে নাম লিখিয়েছেন গোবিন্দর মেয়ে টিনা আহুজা। ২০১৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘সেকেন্ড হ্যান্ড হাজবেন্ড’ সিনেমায় দেখা গেছে তাকে। পরিচালক সাই রাজেশের হাত ধরে খুব শিগগির বলিউডে অভিষেক হতে যাচ্ছে যশবর্ধনের।

ইত্তেফাক/এসএ

