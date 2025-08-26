সেকশন

ব্লুমবার্গের টেকসই তালিকায় বাংলাদেশের ১১ প্রতিষ্ঠান

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৪০
ব্লুমবার্গের টেকসই তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের ১১ প্রতিষ্ঠান। পরিবেশগত, সামাজিক ও সুশাসনের (ইএসজি) ওপর ভিত্তি করে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। গত বছর এ তালিকায় ছিল ১০ প্রতিষ্ঠান। এবার আরও একটি প্রতিষ্ঠান এই তালিকায় যুক্ত হলো।

এবার সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে শীর্ষে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। এরপরেই রয়েছে আইডিএলসি ফিন্যান্স ও সিটি ব্যাংক। তালিকায় প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে সিটি ব্যাংক। আর আগের তালিকায় নাম থাকলেও এবার বাদ পড়েছে ম্যারিকো বাংলাদেশ।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গড়ে ৩ দশমিক ৮০ স্কোর পেয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে ব্র্যাক ব্যাংক। গত বছর দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল প্রতিষ্ঠানটি। গত বছর প্রথম অবস্থানে থাকা আইডিএলসি ফিন্যান্স এবার ৩ দশমিক ৫১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। এই তালিকায় প্রথমবারের মতো স্থান পাওয়া সিটি ব্যাংক ২ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। গত বছর তৃতীয় ছিল গ্রামীণ ফোন। এবারে ১ দশমিক ৮০ পয়েন্ট পেয়ে তাদের অবস্থান পঞ্চম।

লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ ১ দশমিক ৯১ স্কোর নিয়ে এবার চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। গত বছর অবস্থান ছিল ষষ্ঠ। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ গত বছরের চতুর্থ থেকে এবার ১ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। বিএসআরএম স্টিল ১ দশমিক ৪১ পয়েন্ট পেয়ে সপ্তম। গত বছর তাদের অবস্থান ছিল দশম।

মোবিল যমুনা বাংলাদেশ ১ দশমিক ৩২ পয়েন্ট পেয়ে গত বছরের মতোই অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। স্কয়ার ফার্মা ১ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে আগের মতোই নবম অবস্থানে। ওয়ালটন বিডি শূন্য ৯৭ পয়েন্ট পেয়ে ১০ অবস্থানে নেমেছে। আগের বছর ছিল সপ্তম। একই স্কোর পেয়ে মার্কেন্টাইল ব্যাংক প্রথমবারের মতো এ তালিকায় ১১তম অবস্থানে নাম লিখিয়েছে। ম্যারিকো বাংলাদেশ এ বছর তাদের জায়গা ধরে রাখতে পারেনি।

ইত্তেফাক/এটিএন

