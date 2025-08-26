এশিয়া কাপ খেলতে ভারত গেলো বাংলাদেশ দল

এএইচএফ মেনস হকি এশিয়া কাপে অংশ নিতে দেশ ছেড়েছে বাংলাদেশ হকি দল। আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ভারতের বিহারের শুরু হবে টুর্নামেন্টটি। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে কলকাতা হয়ে ভারতের বিহারের পথে উড়াল দিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে তৃতীয় স্থান অর্জন করায় বাংলাদেশ সরাসরি এশিয়া কাপে খেলার যোগ্যতা পায়নি। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় শেষ মুহূর্তে সুযোগ পায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
চলতি মাসে ১৪ দিনের প্রস্তুতি নিতে পেরেছে দলটি। এশিয়া কাপে ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী প্রধান কোচ মশিউর রহমান বিপ্লব। তিনি বলেন, 'ছেলেরা শেষ ১৪ দিনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারলে অবশ্যই কিছু ভালো করতে পারবে।'
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ পড়েছে পুল 'বি'-তে। প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে।