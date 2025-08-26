সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এশিয়া কাপ খেলতে ভারত গেলো বাংলাদেশ দল

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৪
ছবি: সংগৃহীত

এএইচএফ মেনস হকি এশিয়া কাপে অংশ নিতে দেশ ছেড়েছে বাংলাদেশ হকি দল। আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ভারতের বিহারের শুরু হবে টুর্নামেন্টটি। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে কলকাতা হয়ে ভারতের বিহারের পথে উড়াল দিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে তৃতীয় স্থান অর্জন করায় বাংলাদেশ সরাসরি এশিয়া কাপে খেলার যোগ্যতা পায়নি। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় শেষ মুহূর্তে সুযোগ পায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

চলতি মাসে ১৪ দিনের প্রস্তুতি নিতে পেরেছে দলটি। এশিয়া কাপে ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী প্রধান কোচ মশিউর রহমান বিপ্লব। তিনি বলেন, 'ছেলেরা শেষ ১৪ দিনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারলে অবশ্যই কিছু ভালো করতে পারবে।'

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ পড়েছে পুল 'বি'-তে। প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ভারত হকি এশিয়া কাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে জায়গা পেয়ে রনি বললেন, ‘সারা রাত চোখে ঘুম ছিল না’

থাইল্যান্ডে দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা

৪ নতুন মুখ নিয়ে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা ওমানের

সোহানকে দলে নেওয়ায় নির্বাচকদের ধন্যবাদ দিলেন রাজিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পরিবার পাশে থাকলে স্বস্তি পাই: সাকিব 

শ্রীলঙ্কায় আইসিসি কর্মশালায় বাংলাদেশের আম্পায়াররা

তপনকাণ্ডে মুখ দেখাতে পারছে না ফেডারেশন, হচ্ছে তদন্ত 

সিংহাসনে আরাম পাচ্ছেন বুলবুল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng