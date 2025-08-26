ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে গোবিপ্রবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গোবিপ্রবি) ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার দাবিতে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ কর্মসূচি শুরু হয়। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জোর দাবি জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে লিখিত স্মারকলিপি প্রদান করেন।
শিক্ষার্থীরা বলেন, রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠন, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক বিকাশ, লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি পরিহার এবং স্থিতিশীল একাডেমিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অপরিহার্য।
ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আলী ত্বোহা বলেন, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি হলো ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এর মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সার্বজনীন প্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তখন সকল শিক্ষার্থীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন। ক্যাম্পাস স্থিতিশীল রেখে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে কালো টাকা ও পেশিশক্তিনির্ভর রাজনীতি বন্ধ করতে ছাত্র সংসদ অত্যন্ত জরুরি।
কৃষি বিভাগের শিক্ষার্থী জসিম উদ্দিন বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের অন্যতম মাধ্যম। সংসদ থাকলে প্রশাসনের কাছে ছাত্রদের কথা বলার মঞ্চ তৈরি হবে। পাশাপাশি সব ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত হবে। না হলে ক্ষমতাসীন দলের একক আধিপত্য বেড়ে যায়। এতে যেমন শিক্ষার্থীরা অধিকার হারাচ্ছে, তেমনি দেশও যোগ্য নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী সুবর্না জয় বলেন, ছাত্র সংসদ না থাকায় ক্লাসরুমের সংকট, হলের আসন, ল্যাব সুবিধা ও টিউশন ফি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি নেই। গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমই হলো ছাত্র সংসদ। আমরা শান্তিপূর্ণ, যুক্তিনির্ভর ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দাবি জানাচ্ছি।
পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী আকিক তানজিল জিহান বলেন, ছাত্র সংসদ হলো শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম। এখান থেকে নেতৃত্ব, দায়িত্ববোধ ও সাংগঠনিক দক্ষতা বিকশিত হয়। গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি করতে গোবিপ্রবিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করা জরুরি।
শিক্ষার্থীরা জানান, ছাত্র সংসদ নির্বাচন শুধু সময়ের দাবি নয়, বরং দেশের গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সুষ্ঠু নেতৃত্ব গঠনের অপরিহার্য শর্ত। তাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে তারা নির্বাচন আয়োজনের রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানান।