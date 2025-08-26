জঙ্গিসহ ৭০০ আসামি এখনো পলাতক : কারা অধিদপ্তর

জঙ্গিসহ বিভিন্ন মামলার ৭০০ আসামি এখনো পলাতক বলে জানিয়েছে কারা অধিদপ্তর। কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন বলেন, লুট হওয়া ২৮টি অস্ত্র উদ্ধারে কাজ করা হচ্ছে। অস্ত্র উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে কারা অধিদপ্তর কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এ ছাড়া কারাগারে বন্দিদের সহায়ক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কাজ করা হচ্ছে। ধারণক্ষমতার অধিক বন্দি থাকায় নতুন ২টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৪টি জেলা কারাগার চালু করা হয়েছে বলেও জানান।
কারা হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেন বলেন, নারায়ণগঞ্জে বন্দিদের জন্য কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারাগার থেকে বন্দিরাও মাঝে মাঝে কারা মহাপরিদর্শককে ফোন করে থাকেন।