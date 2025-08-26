সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুকুর থেকে নিখোঁজ কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৪৯

নাটোরের বড়াইগ্রামে নিখোঁজের প্রায় ২০ ঘণ্টা পর আদম আলী (৫৫) নামে এক কৃষকের মরদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে ডুবুরি দল। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে রাজশাহী থেকে আসা ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘণ্টার অভিযানে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহত আদম আলী বড়াইগ্রাম উপজেলার ভবানীপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত নুর মোহাম্মদ পঁচার ছেলে।

নিহতের আত্মীয় মহিদুল আলম জানান, প্রায় দুই বছর আগে স্ট্রোক করার পর আদম আলীর বাঁ পা ও হাত আংশিক অক্ষম হয়ে যায়। 
সোমবার সকালে তিনি ধানের জমিতে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের সঙ্গে দেখা করতে বের হন। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও জমিতে না যাওয়ায় এবং বাড়িতে না ফেরায় স্বজনেরা তাকে খুঁজতে শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে তার হাতের লাঠি ভেসে থাকতে দেখা যায়। পরে বনপাড়া ও দয়ারামপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি দল সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার তৎপরতা চালালেও তার সন্ধান মেলেনি।

মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী ফায়ার সার্ভিসের একটি বিশেষ ডুবুরি দল এসে এক ঘণ্টার অভিযানে পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে।

জোয়াড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলী আকবর বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সম্ভবত জমিতে যাওয়ার পথে পুকুর পাড়ে পিছলে পড়ে গিয়ে পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে বলে স্বজনদের ধারণা।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ উদ্ধার নাটোর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রামেক হাসপাতালে রাজশাহী কারাগারের কয়েদির মৃত্যু

রোহিঙ্গাদের জীবনাচার দেখলেন বিশ্ব প্রতিনিধিগণ, টেকসই সমাধানের আশা

যৌতুক মামলায় স্বামী ‘খালাস পাওয়ায়’ আদালত ভবনে দুজনকে কোপালেন স্ত্রী

রংপুর প্রেসক্লাবে প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞার রায় বহাল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভোলার তজুমদ্দিনে ৫০ শয্যার হাসপাতালে নার্স দিয়ে চলছে ডাক্তারের কাজ

বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো সিদ্ধিরগঞ্জ, ড্রেনে গ্যাস বিস্ফোরণে আহত ৫

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

দুমকিতে বেওয়ারিশ কুকুরের আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা, হাসপাতালে নেই ভ্যাকসিন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng