চট্টগ্রামের পটিয়ায় ভবনের সেফটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার আশিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ আশিয়া ডিলার আহমেদ বাড়িতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন— উপজেলার আশিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড চৌধুরী বাড়ির সোলাইমান চৌধুরীর ছেলে মো. নাজিম (২৪) এবং একই ইউনিয়নের ৪নম্বর ওয়ার্ড নয়াবাড়ির আবদুল আলিমের ছেলে মো. তারেক (২০)।
তারা দুজনেই পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ৮টার দিকে ডিলার আহমেদের বাড়ির একটি ভবনের সেফটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নামেন নাজিম। দীর্ঘ সময় কোনো সাড়া না পেয়ে তার খোঁজে নামেন তারেক। কিন্তু সেও নিখোঁজ হন। পরে আশপাশের লোকজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করলে পটিয়া ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় যুবক মিসকাতুর রহমান বলেন, প্রথমে নাজিম ট্যাংকে নামেন। অনেকক্ষণ কোনো সাড়া না পেয়ে তারেকও খুঁজতে নামেন। পরে তাদের আর কোনো সাড়া পাওয়া না যাওয়ায় আমরা ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিই।
পটিয়া ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ রাজেশ বড়ুয়া বলেন, খবর পেয়ে আমাদের একটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেফটিক ট্যাংক থেকে দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করে। মরদেহগুলো পটিয়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে পটিয়া থানার ওসি মো. নুরুজ্জামান বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম কাজ করছে। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।