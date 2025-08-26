সেকশন

শ্রীলঙ্কায় আইসিসি কর্মশালায় বাংলাদেশের আম্পায়াররা

আইসিসির ডেভেলপমেন্ট কর্মশালায় যোগ দিতে শ্রীলঙ্কা পৌঁছেছে বাংলাদেশের আম্পায়ারদের একটি গ্রুপ। আইসিসির তালিকাভূক্ত সাতজন বাংলাদেশি আম্পায়ার দুইদিনের এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন। 

এই কর্মশালায় আছেন নারী আম্পায়ার সাথিরা জাকির জেসিও। শ্রীলঙ্কা ও ভারত থেকেও আম্পায়াররা যোগ দিয়েছেন। আম্পায়ারদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। 

বুধবার (২৭ আগস্ট) বাংলাদেশের আম্পায়ারদের দেশে ফেরার কথা রয়েছে। এরপর বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডসের মধ্যকার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ম্যাচ পরিচালনার জন্য তারা সিলেট রওনা হবেন।

