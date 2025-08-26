সেকশন

মসজিদুল হারামের দুই ইমাম রক্তদানে উৎসাহিত করলেন

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১২
শায়খ আব্দুর রহমান আস সুদাইস (বাঁয়ে) ও শায়খ বান্দার বালিলাহ। ছবি: সংগৃহীত

রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে মসজিদুল হারামের পরিচালনা পর্ষদের প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান আস সুদাইস ও মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শায়খ বান্দার বালিলাহ রক্তদানে উৎসাহিত করেছেন।

সোমবার (২৫ আগস্ট) তারা সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক রক্তদান অভিযানে অংশ নিয়েছেন এবং সবার আগে রক্তদান করেছেন।

রক্তদানে উৎসাহিত করতে সৌদি জুড়ে স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রচার বাড়াতে এ উদ্যোগে ধর্মীয়, সামাজিক ও জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখা গেছে।

শায়খ আব্দুর রহমান আস সুদাইস

এ অভিযানের মূল লক্ষ্য জাতীয় ব্লাডব্যাংকের মজুত শক্তিশালী করা এবং রক্তদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। প্রাণ বাঁচানো ও সমাজসেবার মতো ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে এ উদ্যোগের সম্পর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন কাবার দুই ইমাম।

শায়খ বান্দার বালিলাহ

ক্রাউন প্রিন্সের এ অভিযানে সহযোগিতা করছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সৌদি রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃপক্ষ। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশের প্রধান শহরগুলোতে মোবাইল রক্তদানের ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে। ভিশন ২০৩০-এর আওতায় জনস্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির বৃহত্তর লক্ষ্যের অংশ হিসেবেই এই আয়োজন।

সূত্র: ইনসাইড দ্য হারামাইন

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

সৌদি আরব কাবা শরীফ

