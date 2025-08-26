সেকশন

বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১১ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ঢাবি মেট্রোস্টেশন ২ দিন বন্ধ থাকবে

আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নিরাপত্তা বিবেচনায় ভোটের আগের দিন ও নির্বাচনের দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রোরেল স্টেশন বন্ধ থাকবে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভিপি, জিএস ও এজিএস প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ৪০ হাজার শিক্ষার্থীর উৎসবমুখর ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণে এই নির্বাচন হবে সফল। ডাকসু নির্বাচন শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন নয়, বরং এটি দেশের গণতান্ত্রিক চর্চার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পুরো জাতির দৃষ্টি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে।

নির্বাচন ঘিরে তিনস্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথম স্তরে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি সদস্য ও প্রক্টরিয়াল টিম। দ্বিতীয় স্তরে মোতায়েন থাকবে পুলিশ। তৃতীয় ও সর্বোচ্চ স্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি প্রবেশপথে সেনাবাহিনী অবস্থান করবে ‘স্ট্রাইকিং ফোর্স’ হিসেবে।

ড. জসীম উদ্দিন বলেন, প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ভোটকেন্দ্র ঘিরে রাখবে। ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্রে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ ঠেকাতে সেনা সদস্যরা সতর্ক থাকবে। ভোট গণনার সময় নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ছাড়া কেউ কেন্দ্রে ঢুকতে পারবে না।

